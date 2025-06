Der überraschende US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende hat für viel Verunsicherung gesorgt. An den Märkten ging es in der Folge natürlich kräftig bergauf mit den Kursen für Brent- und WTI-Öl. So klettert aktuell der Preis für Brent knapp zehn Prozent auf 85,70 Dollar. WTI-Öl verteuert sich ebenfalls um zehn Prozent auf 82,50 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Januar.In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben US-Flugzeuge iranische Atomanlagen angegriffen. Laut US-Präsident ...

