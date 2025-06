Die Anleger bleiben angesichts der geopolitischen Lage am Montag weiter nervös. Nach dem US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte der DAX mit roten Vorzeichen in die neue Woche starten. Auch wenn die Verluste recht überschaubar ausfallen, nähert sich der heimische Leitindex dabei seinem Tief vom Freitag und die zuletzt erfolgreich getestete 50-Tage-Durchschnittslinie rückt erneut in den Fokus.Die USA hatten sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen ...

