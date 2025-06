EQS-News: Brainlab AG / Schlagwort(e): Börsengang

PRESSEMITTEILUNG NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. Preisspanne festgelegt: Brainlab strebt eine Marktkapitalisierung von ca. 1,67 bis 2,09 Milliarden Euro an Die Preisspanne wurde auf EUR 80,00 bis EUR 100,00 je Aktie festgelegt

Erlöse von bis zu EUR 200 Millionen aus einer Kapitalerhöhung sollen der Kommerzialisierung von vollständig integrierten Arbeitsabläufen und der Expansion in weitere klinische Anwendungsfelder und angrenzende Marktsegmente dienen

Verkauf von bis zu 3,2 Millionen Sekundäraktien aus dem Bestand bestehender Aktionäre einschließlich einer Aufstockungsoption und potenzieller Mehrzuteilungsoption soll für signifikanten Streubesitz von bis zu ca. 26,6 % und ausreichend Handelsliquidität sorgen

Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 24. Juni 2025 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2025; erster Handelstag im Prime Standard ist für den 3. Juli 2025 geplant

Das Angebot und die Börsennotierung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts München, 23. Juni 2025 - Brainlab AG, ein softwarezentriertes MedTech-Unternehmen, legt die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 80,00 bis EUR 100,00 fest. Das Angebot umfasst voraussichtlich 2,0 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit genehmigtem Kapital sowie bis zu 3,2 Millionen Sekundäraktien aus dem Bestand der Gesellschaften der EMH, der SV2019 GmbH, einem Investmentvehikel von Stefan Vilsmeier, sowie der BMB Verwaltungsgesellschaft mbH. Der Streubesitz nach dem Börsengang wird voraussichtlich bei bis zu ca. 26,6% liegen, vorbehaltlich der Platzierung sämtlicher Angebotsaktien einschließlich der sekundären Aufstockungsaktien. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das gesamte Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen EUR 368 Millionen und EUR 460 Millionen liegen ohne die Option auf sekundäre Aufstockungsaktien bzw. zwischen EUR 416 Millionen und EUR 520 Millionen bei vollständiger Ausübung der Option auf sekundäre Aufstockungsaktien, jeweils unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Bei einer Platzierung aller Aktien entspräche das einer Marktkapitalisierung zwischen ca. EUR 1,67 Milliarden und EUR 2,09 Milliarden. Der erste Handelstag der Aktien von Brainlab im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist voraussichtlich der 3. Juli 2025. Stefan Vilsmeier, Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender erklärt: "Seit 35 Jahren digitalisieren wir erfolgreich die Chirurgie. Wir denken Behandlungsabläufe ganzheitlich und haben mit unserem softwarezentrierten Ansatz neue Möglichkeiten in komplexen Feldern wie der Neurochirurgie eröffnet. Unser einzigartiges End-To-End-Ökosystem aus Software, Medizinprodukten und Daten ist tief in klinische Workflows und IT-Infrastrukturen integriert, damit erreichen wir eine außergewöhnlich hohe Kundenbindung. Das große Interesse der Investoren an Brainlab bestätigt uns darin, dass wir optimal positioniert sind, um die dringend notwendige Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter voranzutreiben und mitzugestalten." Bruttoerlöse sollen profitablen Wachstumskurs beschleunigen Vorbehaltlich der endgültigen Preisfestsetzung wird der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung zwischen EUR 160 Millionen und EUR 200 Millionen liegen. Die Erlöse sollen zur Kommerzialisierung der integrierten Produktwelt von Brainlab, zur Expansion in angrenzende vertikale Märkte, zur Stärkung der Vertriebs- und klinischen Supportorganisation, zur Erprobung neuer Go-to-Market-Strategien für ambulante Operationszentren sowie zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden. Rainer Birkenbach, CEO von Brainlab, erläutert: "Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unser profitables Wachstum weiter beschleunigen. Die konkreten Pläne entlang unserer multidimensionalen Wachstumsstrategie umfassen Investitionen in Technologie, die Erweiterung unseres Produktportfolios, Stärkung des Vertriebs sowie die Expansion in angrenzende Bereiche, wie Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO), Sportmedizin und kardiovaskuläre Interventionen." Platzierung von Sekundäraktien sorgt für signifikanten Streubesitz und Handelsliquidität Zusätzlich zur Kapitalerhöhung bieten die veräußernden Aktionäre bis zu 2,0 Millionen bestehende Aktien zum Verkauf an. Diese können im Zusammenhang mit einer möglichen Aufstockungsoption auf bis zu 2,6 Millionen Aktien und im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilungsoption auf bis zu 3,2 Millionen Aktien erhöht werden. Der Gründer und derzeitige Mehrheitsaktionär Stefan Vilsmeier plant eine Platzierung von bis zu 0,55 Millionen Aktien, die in den oben genannten Zahlen bereit genannt sind (2,91 % des bestehenden Grundkapitals) und wird damit langfristiger Investor des Unternehmens bleiben. Endgültiger Angebotspreis wird voraussichtlich am 1. Juli 2025 festgelegt Die Aktien werden in einem öffentlichen Angebot an Privatinvestoren und institutionelle Investoren in Deutschland sowie mittels Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands angeboten. Der Angebotszeitraum beginnt am 24. Juni 2025 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2025. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien werden voraussichtlich am 1. Juli 2025 auf Basis des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Die Sperrfrist (Lock-up) beträgt 180 Tage für die Gesellschaft, 360 Tage für die veräußernden Aktionäre und 360 Tage für den Vorstand (Rainer Birkenbach, CEO). Das Angebot unterliegt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nachfolgend zur Prospektbilligung wird der vollständige Wertpapierprospekt voraussichtlich am 23. Juni 2025 auf der IR-Website von Brainlab veröffentlicht: ir.brainlab.com Berenberg und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators. COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF), Jefferies und UniCredit agieren als Joint Bookrunners. Evercore fungiert als Finanzberater für Brainlab. Weitere Informationen finden Sie unter: ir.brainlab.com Über Brainlab Brainlab digitalisiert medizinische Abläufe von der Diagnose bis zur Therapie, um Ärzt:innen und Patient:innen bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Das innovative Ökosystem von Brainlab bildet die Grundlage für moderne Medizin in rund 4000 Gesundheitseinrichtungen in 120 Ländern. Das vor mehr als 35 Jahren in München gegründete Unternehmen beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiter:innen an 25 Standorten. Brainlab AG hat die Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) angestoßen. Für weitere Informationen besuchen Sie Brainlab .



Presse Kontakt

Bernadette Erwig

Communication & PR

+49 89 99 1568 0

