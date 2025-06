The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2025ISIN NameDE000DDA0KZ6 DZ BANK IS.A952 VARCH0212937244 CAISSE REF.HAB 13-25XS1825417535 DANSKE BK 18/UND. FLRXS1109836038 HANN RUECK SBF 14/UNBEFR.US931142ED14 WALMART 18/25XS2018636600 AHOLD DELHA. 19/25XS1637863629 BP CAPITAL MKTS 17/25 MTNUS026874DH71 AMER. INTL GRP 16/26XS2228900556 KON.FRIES.C.20/UND.FLRXS1632897762 TENNET HOLDING 17/25 MTNXS2256949749 ABERTIS INF. 20/UND. FLRUSP7S81YAB11 ORBIA ADVAN. 21/26 REGSXS1248248343 LS FINANCE (2025) 15/25XS2615917585 DIAGEO FIN. 23/25 MTNXS2641720987 SBAB BANK 23/26 FLR MTNDE000HLB57X7 LB.HESS.THR.CARRARA06P/24US44891CCF86 HYUNDAI CAP. 23/25 REGS