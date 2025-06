Baierbrunn (ots) -Sollte man sich nach einer Impfung schonen? Müssen chronisch Kranke spezielle Vorsichtsmaßnahmen treffen? Gibt es Empfehlungen für eine spezielle Ernährung nach einer Impfung? Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Verhaltenstipps für frisch Geimpfte.Schwimmen, baden, duschen: kein ProblemGut zu wissen: Bei einer Impfung ist die Belastung für den Körper normalerweise gering, weil genau festgelegt ist, wie viele Erregerbestandteile verabreicht werden. Dr. Anja Kwetkat, Chefärztin am Klinikum Osnabrück und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) erklärt: "Das Immunsystem reagiert auf die Gabe der Antigene mit einer entsprechenden Immunabwehr, nimmt aber dadurch keinen Schaden."Viele fragen sich: Gibt es einen Unterschied der Impfreaktion bei Lebend- oder Totimpfstoffen? Bei Impfungen mit Totimpfstoffen, etwa Kinderlähmung, Keuchhusten oder Tetanus, kommt es am ersten oder zweiten Tag oft zu typischen Schmerzen im Arm, manchmal zu leichtem Fieber. Bei Lebendimpfstoffen - etwa Masern, Mumps, Röteln, Windpocken - können manche Impfreaktionen später auftreten. "Stellen Sie erst später eine Impfreaktion fest, bekommen vielleicht sogar Fieber, sollten Sie sich schonen und dem Körper und Immunsystem Zeit geben, sich zu regenerieren", rät Anja Kwetkat. Im Prinzip darf man sich nach einer Impfung ganz normal bewegen, von extremen Belastungen sollte jedoch abgesehen werden, da dies Impfreaktionen auslösen oder verstärken kann. Außerdem gilt: Schwimmen, baden oder duschen ist kein Problem, Saunieren kann jedoch den Kreislauf belasten. Ungeübte Saunagänger sollten bis zu drei Tage abwarten.Alkohol kann den Körper zusätzlich belastenFür chronisch kranke Menschen gelten oft die gleichen Verhaltensregeln nach einer Impfung wie für gesunde Menschen. Man sollte sich aber auf jeden Fall dazu ärztlich beraten lassen. Bei vielen chronischen Erkrankungen sind Impfungen besonders wichtig und teilweise vom Zeitpunkt auch schon früher empfohlen als in der restlichen Bevölkerung. Halten Sie deshalb Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin.Und was ist mit der Ernährung nach einer Impfung? Ausreichend Wasser unterstützt den Kreislauf nach einer Immunisierung. "Ich spreche ansonsten keine spezifische Ernährungsempfehlung nach einer Impfung aus", sagt Allgemeinmedizinerin Dr. Gwen Rabe aus Sankt Augustin in der "Apotheken Umschau". "Sie können ganz normal essen, sollten jedoch nicht zu viel Alkohol trinken, um Ihren Körper nicht zusätzlich zu belasten."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6060425