Vancouver, British Columbia - 20. Juni 2025 - Nordique Resources Inc. (ISIN: CA65564N1006; WKN: A3EV4N; SYM: V0U) ("das Unternehmen" oder "Nordique") freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung, wie in der Pressemitteilung vom 29. Mai 2025 beschrieben ("das Angebot"), abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots wurden 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie ausgegeben, was zu einem Bruttoerlös von 1.500.000 CAD führte.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") begeben und unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner gesetzlichen Haltefrist.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen eine Gesamtprovision in bar in Höhe von 67.303,60 CAD an berechtigte, unabhängige Vermittler. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Explorationsausgaben und allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Über Nordique Resources

Nordique Resources ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das hochgradige Goldvorkommen erschließt. Das Unternehmen verfolgt eine strategische Ausrichtung auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios in vielversprechenden Mineralgürteln. Aktuelle Projektbeteiligungen umfassen das Fairview-Projekt in British Columbia sowie - vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung - das Isoneva-Projekt in Finnland.

Weitere Informationen finden interessierte Investoren in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter: www.sedarplus.ca

Ansprechpartnerin:

Sharyn Alexander, CEO & Director

investors@nordiqueresources.com

Telefon: +1 (778) 650-3003

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Angebot und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Erlöse - gelten als zukunftsgerichtet. Begriffe wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "glauben", "planen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "könnte", "sollte" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen derartige Aussagen.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und Schätzungen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.

Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Mitteilung weder geprüft noch übernimmt sie Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65564N1006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19495763-nordique-schliesst-eigenkapitalfinanzierung