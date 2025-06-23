DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KULR TECH.GR.NEW DL-,0001 7FA0 US50125G3074 BAW/UFN
STEM INC. DL-,0001 5QQ US85859N3008 BAW/UFN
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KULR TECH.GR.NEW DL-,0001 7FA0 US50125G3074 BAW/UFN
STEM INC. DL-,0001 5QQ US85859N3008 BAW/UFN
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