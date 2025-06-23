DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELUS 18/48 US87971MBH51 23.06.2025 HZE/EOT
TELUS 19/49 BCZB US87971MBK80 23.06.2025 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELUS 18/48 US87971MBH51 23.06.2025 HZE/EOT
TELUS 19/49 BCZB US87971MBK80 23.06.2025 HZE/EOT
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