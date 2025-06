Die Regierungspartei SPD ist Befürworter des "Sozialleasing" nach französischen Vorbild. In Deutschland soll ein solches Programm 2027 debütieren. Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, lüftet dazu in einem Medienbericht nun weitere Eckpunkte. Isabel Cademartori hatte vor kurzem ein Sozialleasing-Programm für Elektroautos ab 2027 in Aussicht gestellt. Nun nennt sie gegenüber der Wirtschaftswoche nähere Details. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...