DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt notiert gegen 8.07 Uhr um 85,0 Punkte niedriger bei 23.328,0. In den Handel gegangen war er mit 23.340,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.365,0 und das -tief bei 23.262,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 940 Kontrakte. "An der Unterseite bleibt der FDAX stabil, solange er das große Trendpullback bei 23.276 bis 23.200 und vor allem das vorletzte Low bei 23.231 behauptet", heißt es in den Mußler-Briefen. Einen Widerstand sehen sie bei 23.457.

June 23, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)

