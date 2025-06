(shareribs.com) London 23.06.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag leicht nach oben. Am Wochenende hat die US-Luftwaffe iranische Atomanlagen bombardiert. Offen ist, wie Teheran in den nächsten reagiert. Noch in der vergangenen Woche hieß es aus Washington, dass man in den nächsten zwei Wochen über einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen entscheiden wolle. Tatsächlich soll der Angriff vom ...

