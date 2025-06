DJ Eni verkauft Plenitude-Anteil an Ares Management

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Eni verkauft eine 20-prozentige Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, Plenitude, an Ares Management Alternative Credit Funds für rund 2 Milliarden Euro. Der italienische Energiekonzern hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, sich mit Ares Alternative Credit Management in exklusiven Gesprächen über die Beteiligung zu befinden.

Das Geschäftsmodell von Plenitude vereint Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Einzelhandelsdienstleistungen für Haushalte und Unternehmen sowie Ladepunkte für Elektrofahrzeuge zu einer Plattform, die die gesamte Energiewertschöpfungskette abdeckt. Plenitude versorgt nach eigenen Angaben etwa 10 Millionen europäische Privatkunden mit Energie und will seine Reichweite bis 2026 auf über 11 Millionen Kunden ausweiten.

