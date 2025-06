Die OLX Group ("OLX"), ein weltweit führender Anbieter von Online-Kleinanzeigen und Tochtergesellschaft von Prosus N.V., hat im Geschäftsjahr 20251 starke Finanzergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 777 Millionen US-Dollar2. Das bereinigte EBIT3 (aEBIT) belief sich auf 270 Millionen US-Dollar2, was einem Anstieg von 61% (in lokaler Währung) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die aEBIT-Marge lag bei 35% und damit ebenfalls deutlich über den 25% des Geschäftsjahres 2024.

Die starke Performance wurde vor allem dank der Kernkategorien Motoren, Immobilien und Jobs in den wichtigsten Wachstumsmärkten erreicht. Gleichzeitig investiert OLX weiterhin in Produktinnovationen. Der Fokus liegt dabei auf modernsten KI-Lösungen, um das Nutzer- und Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Kernkategorien als Wachstums- und Profitabilitätstreiber

OLX verzeichnete auf all seinen Plattformen ein hohes Nutzer- und Kundenengagement. Mit neun Marken in neun Märkten weltweit verzeichneten die OLX-Plattformen täglich fast 64 Millionen aktive Inserate bei monatlich 29 Millionen App-Nutzern, ein Beweis für die beeindruckende Größe und Reichweite der Plattform. Besonders erfolgreich waren die Kategorien Motoren, Immobilien und Jobs:

Motoren: Umsatzwachstum von 24% im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch innovative Händler-Tools und vertrauensfördernde Funktionen wie Fahrzeugberichte und Bewertungen. OLX macht den Kauf und Verkauf von Autos kontinuierlich sicherer und effizienter.

Umsatzwachstum von 24% im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch innovative Händler-Tools und vertrauensfördernde Funktionen wie Fahrzeugberichte und Bewertungen. OLX macht den Kauf und Verkauf von Autos kontinuierlich sicherer und effizienter. Immobilien: Produktverbesserungen wie die Einführung einer einheitlichen Plattform, eine neu gestaltete mobile App und optimierte Tools für Makler führten zu einem Umsatzwachstum von 23% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Investitionen schaffen erhebliches Wachstumspotenzial für Immobilienprofis.

Produktverbesserungen wie die Einführung einer einheitlichen Plattform, eine neu gestaltete mobile App und optimierte Tools für Makler führten zu einem Umsatzwachstum von 23% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Investitionen schaffen erhebliches Wachstumspotenzial für Immobilienprofis. Jobs: OLX hat seine Präsenz in wichtigen Märkten für Angestellte und Arbeiter in Polen, Rumänien und der Ukraine durch Investitionen in Employer-Branding-Funktionen und KI-gestützte Matching-Fähigkeiten ausgebaut. OLX Jobs wächst weiterhin rasant und expandiert schnell.

Christian Gisy, CEO der OLX Group, erklärte: "Ich bin äußerst zufrieden mit unserer finanziellen Leistung im Geschäftsjahr 2025. Wir verzeichnen in allen unseren wichtigsten Kategorien und Märkten starkes, profitables Wachstum. Das zeigt, dass unser strategischer Fokus auf die B2C-Kerngeschäfte Motoren, Immobilien und Jobs in ausgewählten, wachstumsstarken Märkten genau der richtige Schritt war. Unsere Investitionen in künstliche Intelligenz zahlen sich bereits aus und eröffnen weiteres Potenzial für profitables Wachstum in der Zukunft. Wir sind sehr zuversichtlich, auch in Zukunft ein nachhaltiges Umsatzwachstum von über 20% und Gewinnmargen von 50% und mehr zu erreichen."

Fabricio Bloisi, CEO der Prosus Group, ergänzte: "OLX hat erneut hervorragende Ergebnisse erzielt und seine Position als führender Anbieter von Kleinanzeigen in mehreren Märkten gestärkt. Als zentraler Bestandteil unseres E-Commerce-Ökosystems für Lifestyle macht OLX das Kaufen und Verkaufen für Millionen von Nutzern einfacher, intelligenter und vertrauenswürdiger. Die klare Strategie und die Leistung des Teams unterstreichen die Dynamik des Unternehmens. Ich freue mich darauf, zu sehen, was Christian und sein Team als Nächstes erreichen werden."

Pionierarbeit im Bereich KI zur Verbesserung des Kunden- und Nutzererlebnisses und zur Beschleunigung des Wachstums

Mit einem klaren Fokus auf attraktive, margenstarke Kategorien in wachstumsstarken Märkten setzt OLX auf daten- und KI-gestützte Dienstleistungen, die echten Mehrwert für Kunden schaffen und das Wachstum weiter vorantreiben.

Zu diesem Zweck investiert OLX kontinuierlich in modernste KI-Lösungen. Im vergangenen Jahr hat OLX für den Ausbau seiner KI-Fähigkeiten, -Tools und -Talente über 17 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Dank der Arbeit der Daten- und KI-Teams von OLX hat das Unternehmen bis heute 55 KI-Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen implementiert, die Personalisierung, Vertrauen und Automatisierung sowohl für Nutzer als auch für Fachleute verbessern. Von intelligenteren Suchfunktionen über Plattformmoderation bis hin zu Betrugsschutz wird KI auch künftig eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie von OLX spielen.

Über OLX Group

OLX ist ein weltweit führender Marktplatz, der den Handel erleichtert. Jeden Monat nutzen 10 Millionen Menschen weltweit die Plattform, um sich Dinge leisten zu können, die sie normalerweise nicht neu kaufen würden, oder um durch den Verkauf von Gegenständen zusätzliches Einkommen zu generieren.

OLX ist das Kleinanzeigengeschäft von Prosus, einem der weltweit größten Technologieinvestoren. Prosus investiert in Märkte mit langfristigem Wachstumspotenzial und baut führende Internetunternehmen auf, die Menschen unterstützen und Gemeinschaften bereichern.

Erfahren Sie mehr über die OLX Group und ihre Innovationen unter www.olxgroup.com. Weitere Informationen zu Prosus, seinen Unternehmen und Investitionen finden Sie unter www.prosus.com.

1 April 2024 bis März 2025

2 Ausgenommen sind die Finanzergebnisse des OLX Autos-Geschäfts, das ausgegliedert wurde, jedoch aufgrund von IFRS-Vorschriften in unseren fortgeführten Geschäftsbereichen enthalten ist.

3 Bereinigtes EBIT Betriebsergebnis aus fortgeführten Aktivitäten, bereinigt um gezahlte Leasingzinsen und ohne Berücksichtigung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Aufwendungen für Rücktrittsoptionen und sonstige Verluste/Gewinne im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und -erwerben, Due-Diligence- und Rechtsberatungskosten, Fair-Value-Anpassungen von Finanzinstrumenten und/oder Wertminderungsaufwendungen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623186372/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Ana Garcia media@olx.com

FGS Global olx_eu@fgsglobal.com