Brighter Signals B.V. (https://www.brightersignals.com), ein Start-up-Unternehmen im Bereich Sensortechnologie, das von den Serienunternehmern Andrew Klein, Christine Fraser und Edward Shim gegründet wurde, gab heute seine Gründung und den Erwerb eines bahnbrechenden Patentportfolios für multimodale taktile Sensoren mit hoher Tiefenerfassung bekannt, die vollständig aus Textilien bestehen.

Mit Unterstützung des Frühphasen-Venture-Capital-Unternehmens Antler hat Brighter Signals über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Sensorplattform entwickelt, die eine beispiellose taktile Empfindlichkeit, Flexibilität und Umweltverträglichkeit bietet. Im Gegensatz zu binären Berührungssensoren erfasst die Technologie von Brighter Signals nuancierte Druckgradienten in Echtzeit und lässt sich nahtlos in Textilien, Oberflächen und Strukturen integrieren. Die Sensoren sind leicht, langlebig und vollständig recycelbar.

Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf drei Branchen

Robotik: ermöglicht hochpräzise taktile Sensorik in Greifern und humanoiden Systemen.

ermöglicht hochpräzise taktile Sensorik in Greifern und humanoiden Systemen. Automobilindustrie: ermöglicht durch Sensoren in Sitzen eine fortschrittliche Insassenklassifizierung und intelligente Airbagsteuerung.

ermöglicht durch Sensoren in Sitzen eine fortschrittliche Insassenklassifizierung und intelligente Airbagsteuerung. Gesundheitswesen: ermöglicht die passive, kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern wie Herzfrequenz und Atmung über Wearables und intelligente Oberflächen.

Brighter Signals arbeitet aktiv mit führenden Robotik- und Automobilherstellern, ausgewählten Tier-1-Zulieferern und Forschungspartnern aus dem Gesundheitswesen zusammen, um seine Sensoren in die Praxis zu bringen.

"Wir haben still und leise eine Plattform aufgebaut, die echte taktile Intelligenz liefert", sagte CEO Andrew Klein. "Mit der Unterstützung von Antler und unseren Industriepartnern sind wir nun bereit für die Skalierung."

COO Christine Fraser fügte hinzu: "Von adaptivem Greifen durch Roboter bis hin zur nicht-invasiven Patientenüberwachung ermöglichen unsere Sensoren sicherere und intelligentere Systeme in verschiedenen Branchen."

Der Erfinder Edward Shim entwickelte die Sensorsuite mit Hilfe von Fördermitteln in Höhe von über 2 Millionen US-Dollar und jahrelanger Forschung und Entwicklung. "Was als besserer Drucksensor begann, hat sich zu einer Plattform mit globaler Relevanz entwickelt", so Shim.

Ronald Jan Schuurs, Partner bei Antler, merkte an: "Angesichts der steigenden Nachfrage nach nicht-invasiver, kontextsensitiver Sensorik ist Brighter Signals gut positioniert, um eine führende Rolle zu übernehmen."

Die Produktionskapazität wird durch ausgelagerte Partner in Europa und Asien sichergestellt.

Über Brighter Signals:

Brighter Signals B.V. bietet eine flexible, hochpräzise und multimodale taktile Sensorplattform, die durch grundlegende Patente geschützt ist. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam wird von Antler unterstützt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation intelligenter, reaktionsschneller Systeme in allen Branchen voranzutreiben.

Über Antler:

Antler ist ein globaler Frühphasen-VC, der Gründern ermöglicht, von Tag eins an bahnbrechende Startups aufzubauen. Mit einer Präsenz in 30 Städten hat Antler über 1.400 Startups auf sechs Kontinenten unterstützt.

