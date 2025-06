DJ Tencent-Aktionär Prosus erhöht Umsatz und Gewinn dank E-Commerce

DOW JONES--Prosus, der größte Anteilseigner von Tencent Holdings, hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 dank eines beschleunigten Wachstums und einer guten Entwicklung in seinen E-Commerce-Geschäften ein Umsatzplus verzeichnet. Allerdings hatten Analysten etwas mehr erwartet. Der Umsatz für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr kletterte auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 5,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten dem Konzern einen Umsatz von 6,39 Milliarden Dollar zugetraut.

Der Umsatz der südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers stieg von 6,43 Milliarden auf 7,18 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung, die im Mittel bei 7,14 Milliarden Dollar lag. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 179 Millionen Dollar nach einem Verlust von 118 Millionen bei Prosus, während Naspers einen Verlust von 130 Millionen Dollar nach einem Verlust von 154 Millionen Dollar im Vorjahr verzeichnete. Der Kerngewinn von Prosus stieg um 47 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar, was auf die anhaltende Dynamik in wichtigen Segmenten zurückzuführen war.

Der Technologie-Investor, der dabei ist, Just Eat Takeaway.com zu kaufen, hat eine Dividende von 20 Euro-Cent (23 US-Cent) angekündigt. Prosus gab im Februar seinen Plan bekannt, den Essenslieferanten für 4,29 Milliarden Dollar zu kaufen und die durch den Verkauf eines Teils seiner Tencent-Beteiligung aufgebaute Kasse zu nutzen, um seine Essenslieferungssparte aufzustocken. Durch die Übernahme entsteht der weltweit viertgrößte Anbieter von Essenslieferungen, gemessen am Bruttotransaktionswert - eine vielbeachtete Branchenkennzahl - nach dem chinesischen Unternehmen Meituan und den US-amerikanischen Unternehmen Doordash und Uber Technologies' UberEats.

