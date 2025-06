Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Aktienausblick: Schneller Wandel schafft Chancen Kommentar von Lucas Klein, Head of EMEA and Asia Pacific Equities, und Marc Pinto, Head of Americas Equities, Janus Henderson Investors Kurzfristige Volatilität - Politik, Lockerung der Geldpolitik und Innovation können Aktien langfristig antreiben.

Globale Small Caps könnten von Zinssenkungen und Verlängerung des Konjunkturzyklus profitieren. Zwar kam es zu einigen unvorhergesehenen Wendungen - vor allem, weil der Markt das Ausmaß der Zollpläne von Präsident Trump unterschätzt hat -, aber die akuteste Phase der Volatilität scheint vorbei zu sein. Es zeigen sich ergänzende Trends, die für globale Aktien günstig sind wie Rückschlüsse, dass die gegenseitigen Zölle nicht das ursprünglich angekündigte Ausmaß erreichen werden, die mögliche Fortsetzung der Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed), nachdem das Worst-Case-Szenario einer zollinduzierten Inflation abgeklungen ist, und marktfreundliche Entwicklungen in Europa und Asien. Obwohl das Zusammenwirken dieser Kräfte zu einer weiteren Ausweitung der Aktienerträge beitragen dürfte, könnte die geopolitische und makroökonomische Unsicherheit kurzfristig zu zusätzlicher Volatilität führen. Solche Verwerfungen können jedoch zu attraktiven Einstiegspunkten bei den Wachstumswerten führen, deren Führungsrolle über weite Strecken der letzten zwei Jahre dazu beitrug, dass sich die Bewertungen möglicherweise von den Fundamentaldaten entkoppelten. Nicht mehr nur ein US-Thema In den USA mag der Handel bedroht sein, aber andere Länder setzen weiterhin auf die Vorteile des freien Warenverkehrs. Gerade deshalb wurde die Eurozone vor Jahrzehnten gegründet. Neue Hürden für langjährige Handelspartner könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu zwingen, notwendige wachstumsfördernde Reformen einzuleiten. Hier sehen wir Verbesserungen. Eine Lockerung der lästigen Vorschriften für den Finanzsektor des Handelsraums könnte dazu führen, dass das Kapital leichter in produktive Unternehmen fließt. Eine weitere positive Entwicklung sind höhere Investitionen in den Verteidigungssektor, um den Herausforderungen einer sich verändernden geopolitischen Landschaft zu begegnen. Dies wurde nur möglich, weil Länder wie Deutschland höhere Haushaltsdefizite in Kauf nehmen. In Asien dürften die Bemühungen Japans um aktionärsfreundliche Reformen und die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen, die den Schwerpunkt auf den Konsum legen, den Aktien der Region zugute kommen. Wie in den USA dürften bescheidene Handelsfortschritte den Zentralbanken weltweit Spielraum für Zinssenkungen geben, um schwächelnde Volkswirtschaften zu unterstützen. Eine solche politische Unterstützung und marktfreundliche Reformen können dazu beitragen, dass die Weltwirtschaft den Zenit der Globalisierung überschreitet. Gleichzeitig stellen die aufkommenden Trends des Near- und Reshorings sowohl Risiken als auch Chancen für den Unternehmenssektor dar. Die Umstrukturierung der globalen Lieferketten weg von den kostengünstigsten Produktionsquellen und die höheren Eintrittsbarrieren sind mit wirtschaftlichen Kosten verbunden. Die von den multinationalen Unternehmen hinterlassene Lücke wird jedoch wahrscheinlich von lokalen oder regionalen Anbietern gefüllt werden, wodurch Anleger die Gewinner in diesem neuen System identifizieren können. Die divergierenden politischen und wirtschaftlichen Aussichten könnten eine Abkehr von der US-Marktdominanz bedeuten. Ein häufiges Argument: Aufgrund von Themen wie künstlicher Intelligenz (KI) gibt es wenig Grund, außerhalb der USA zu investieren. Allerdings werden sich technologische Innovationen unweigerlich auf die gesamte Weltwirtschaft ausbreiten und die Produktivität in verschiedenen Regionen und Branchen steigern. Da unzählige Faktoren internationalen Aktien Rückenwind verleihen, dürfte es Anlegern schwerer fallen, den immer noch rekordverdächtigen Aufschlag von US-Aktien gegenüber ihren internationalen Konkurrenten zu rechtfertigen. Die US-Dominanz beruhte zwar größtenteils auf nachhaltigen Wachstumsstorys, aber auch die Marktdynamik spielte eine Rolle, da die globalen Kapitalströme die Bewertungen in die Höhe trieben. Die unterdurchschnittliche Performance der USA im laufenden Jahr könnte diesen Rückenwind schwächen. Beschleunigte Innovation Ungefähr alle 20 Jahre gibt es eine Innovationswelle, die Unternehmen dazu zwingt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten. KI könnte einer der größten Disruptoren in dieser langen Liste sein. Anleger, die in KI investieren wollten, konzentrierten sich in den letzten zwei Jahren auf das Ökosystem, d. h. auf die Plattformen und die Hardware, die für die Markteinführung dieser Technologie erforderlich sind. Wir glauben, dass die nächste Investitionschance darin besteht, die Unternehmen zu identifizieren, die KI am effektivsten nutzen werden, um Märkte zu erweitern, neue Produkte zu entwickeln und die Effizienz ihrer gesamten Geschäftstätigkeit zu steigern. Innovation ist nicht auf Technologie beschränkt. Im Gesundheitswesen beweisen GLP-1-Medikamente weiterhin ihre Wirksamkeit bei der Behandlung einer immer größeren Bandbreite von Erkrankungen. Solche Ergebnisse werden vor allem in Industrieländern mit einer hohen Adipositasrate und einer schlechten Demografie willkommen sein. Der Gesundheitssektor hat sich 2025 bisher schlechter entwickelt als andere Aktien, auch bedingt durch die politische Unsicherheit in den USA. Wir bezweifeln jedoch, dass die Behörden die Innovation im Gesundheitswesen angesichts der jüngsten Erfolge des Sektors, einschließlich der Fortschritte bei Gentherapien, Biologika und Immuntherapien, bremsen werden. Small Caps auf dem Vormarsch Obwohl unsere Erwartung einer Markterweiterung allmählich in Erfüllung geht, haben Small Caps - insbesondere in den USA - noch nicht vollständig davon profitiert. Wachsende Befürchtungen, dass es infolge der Zölle zu einem stagflationären Umfeld kommen könnte, belasteten die US-Small Caps. Dadurch wurden kleinere Aktien sowohl des Wirtschaftswachstums als auch der niedrigeren Zinssätze beraubt, die sich in der Regel als unterstützend für diese Anlageklasse erweisen. Dieser Gegenwind dürfte sich jedoch als kurzlebig erweisen. Denn mit zunehmender Klarheit in der Handelspolitik und einer erneuten Lockerung der Geldpolitik werden die zinsempfindlichen Small Caps entlastet. Global gesehen könnten Small Caps weiterhin von zwei bereits erwähnten Trends profitieren: Reshoring und der breite Einsatz von KI. Proaktiv bleiben in volatilen Märkten Die kurzfristigen Aussichten für die globalen Märkte bleiben angesichts der geopolitischen und politischen Unsicherheiten getrübt. Die Situation hat sich jedoch für Anleger vorteilhaft entwickelt, da die Politiker die wahrscheinliche Belastung des globalen Wachstums durch übermäßige Handelsbarrieren erkennen. Da die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Bewegung bleiben und die Märkte volatil sind, sollten Aktienanleger robuste Unternehmen bevorzugen, die ihre Gewinne in unterschiedlichen wirtschaftlichen Umfeldern steigern können und in dauerhaften, säkularen Themen tätig sind. Man kann nicht vorhersagen, woher der nächste Innovationsschub kommt, aber er wird unweigerlich kommen und bestehende Geschäftsmodelle und Branchen umkrempeln. In disruptiven Zeiten wie diesen sollten Anleger die Volatilität nutzen, um die Unternehmen zu finden, die ihre Geschäftsmodelle am besten verbessern können. Volatilität kann auch zu Kursverwerfungen führen und attraktive Einstiegspunkte in Unternehmen bieten, die sich bereits auf der richtigen Seite des Umbruchs befinden. Ende

