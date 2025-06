Venedig, Italien (ots/PRNewswire) -Die Blue Economy in Italien hat einen Wert von 178 Milliarden Euro, doch dieser Sektor ist durch die Klimakrise gefährdet. Die Iuav-Universität Venedig hat ein internationales Zentrum für Forschung und Innovation ins Leben gerufen: das Venice Water Lab.Der Klimawandel und der Anstieg des Meeresspiegels schreiten immer schneller voran. Das Mittelmeer steigt schneller als erwartet und gefährdet 38.500 Quadratkilometer Küstenlinie. Wenn nichts unternommen wird, könnte der Schaden in Europa bis zum Ende des Jahrhunderts 872 Milliarden Euro erreichen. Italiens Blue Economy, die mehr als 10 % des BIP ausmacht, ist anfällig.Die Iuav hat Wasser als strategische Ressource erkannt und das Venice Water Lab gegründet: ein Zentrum für Bildung und Forschung im Bereich aquatischer Systeme. Venedig, das zwischen Land und Meer liegt, ist ideal, um aquatische Lebensräume aus wissenschaftlicher, technischer und kultureller Perspektive zu untersuchen.Das Water Lab positioniert die Iuav als Referenz im Bereich Blue Growth und Blue Economy. Es konzentriert sich auf das Meer und den Wasserkreislauf in post-nachhaltigen Systemen und zielt darauf ab, neue Modelle für die Zukunft des Blauen Planeten zu entwickeln."Das Venice Water Lab ist ein Ort, an dem man eine sich verändernde Welt erforschen kann", erklärte Prof. Andrea Rinaldo, Gewinner des Wasser-Nobelpreises 2023. "Der Anstieg des Meeresspiegels ist real. Wir brauchen Fachleute, die fach- und kulturübergreifend arbeiten können. Diese Programme sind unerlässlich."Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Venice Maritime Military Studies Institute (ISMM) und dem National Research Council (CNR) entwickelt. Weitere Kooperationen sind zu erwarten."Das Water Lab wird durch internationale Zusammenarbeit wachsen", erklärte Benno Albrecht, Rektor der Iuav. "Es soll zu einer Referenz für die Ausbildung von Fachkräften für das Management von Küstengebieten werden. Mit den Schwerpunkten Meer, Wasserkreislauf und Post-Nachhaltigkeit unterstützt es Italiens Führungsrolle in der Blue Economy."Die Programme werden in englischer Sprache unterrichtet und umfassen gemeinsame Abschlüsse mit internationalen Universitäten.DAS WATER LAB DER IUAV: PROGRAMME FÜR KÜNFTIGE INGENIEURE UND PLANERDas Venice Water Lab bietet drei Masterstudiengänge an:- Master of Science in Stadt- und Raumplanung für den Wandel Spezialisierungen: - Stadt- und Raumplanung - Maritime Planung mit Schwerpunkt auf mariner Nachhaltigkeit- Master in Erneuerbare Energien für Küstenumgebungen Ausbildung von Ingenieuren zum Schutz von Küstengebieten und zur Planung von Infrastruktur im Einklang mit den SDGs, in Zusammenarbeit mit ISMAR-CNR.- Master in Nachhaltigem Verkehr und Intelligenter Maritimer Mobilität Ein multidisziplinäres Programm mit den Schwerpunkten intermodaler Verkehr und nachhaltige Mobilität.Info: www.iuav.itView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/iuav-universitat-venedig-startet-das-water-lab-drei-neue-masterstudiengange-fur-kunftige-ingenieure-und-planer-302487768.htmlPressekontakt:Mariarosaria Di Cicco | m.dicco@inc-comunicazione.it +39 340 230 2008; Flaminia Barbieri | f.barbieri@inc-comunicazione.it +39 342 542 1913Original-Content von: Iuav University of Venice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180088/6060453