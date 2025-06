© Foto: Cigdem Simsek - Zoonar.com/Cigdem Simsek

Geopolitische Spannungen und Inflationsängste erschüttern den Kryptomarkt. Bitcoin, XRP und Ethereum fallen! Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Sorge vor wieder anziehender Inflation haben am Wochenende eine massive Verkaufswelle an den Kryptomärkten ausgelöst. Bitcoin fiel am Sonntag zeitweise unter die Marke von 99.000 US-Dollar - der niedrigste Stand seit über einem Monat - bevor sich der Kurs leicht erholte. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und XRP gerieten stark unter Druck. Die marktführende Kryptowährung notierte am Montagmorgen bei 101.561 US-Dollar, nachdem sie in den letzten 24 Stunden auf ein Tief von 98.290 US-Dollar gefallen war. …