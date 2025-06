Grünwald (ots) -- Erster gemeinsamer Campingurlaub für Sascha und Raffaela- Die Fingerhuth-Clique startet eine actionreiche Quad-Tour- Neue Folge, "Bella Italia - Camping auf Deutsch", am 23. Juni 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Sascha Bohner und seine Raffaela steht der erste gemeinsame Campingurlaub an. Werden sie auf engstem Raum miteinander auskommen oder fliegen die Fetzen? Währenddessen ist bei Familie Fingerhuth und ihren Freunden wieder Action pur angesagt. Mit dem Quad geht es über unebenes Gelände und kurvige Straßen. Animateur Jan hat Geburtstag und seine Freundin Caesy überrascht ihn mit einem Besuch auf dem Campingplatz. Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch", montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Sascha Bohner und Raffaela lernten sich auf dem Campingplatz Marina di Venezia kennen und lieben. Damals waren beide noch in anderen Partnerschaften. Trotzdem haben sie zueinander gefunden. Jetzt machen sie ihren ersten gemeinsamen Pärchenurlaub und das natürlich dort, wo sie sich das erste Mal begegnet sind. Zusammen campen sie in Saschas Wohnwagen auf engstem Raum. Kann das gut gehen? Außerdem steht ein Musikvideodreh für Saschas neuen Song an. Dafür reist Musikproduzent Carlo aus Berlin an. Er hat schon genaue Vorstellungen, wie der Dreh ablaufen soll. Ein zweiter Wohnwagen wird benötigt. Können Sascha und Raffaela auf die Schnelle jemanden finden, der ihnen einen Wohnwagen zur Verfügung stellt?Auch in Spanien ist Action angesagt. Die Clique rund um Nicole und Sascha Fingerhuth stellt Bratwürste zum Grillen her. Sie probieren sich an einer typisch spanischen Wurst, einer klassischen deutschen Wurst und einer vegetarischen Wurst aus Gemüse. Von der Idee, eine vegetarische Wurst zu essen ist allerdings nicht jeder begeistert ... Nach dem Essen geht es auf eine Quad-Tour. Nicole, Sascha und Michael sind begeistert und brettern über das unebene Gelände und die kurvigen Straßen. Währenddessen bekommt es Jacky mit der Angst zu tun. Wird sie sich trauen bei Ehemann Michael mitzufahren?Animateur Jan hat Geburtstag. Mit seinen Kollegen feiert er in seiner Mittagspause. Einen Kuchen gibt es obendrauf, doch eine Sache fehlt: seine Freundin Caesy. Sie lebt in Deutschland und kann seines Wissens nicht dabei sein. Doch was wäre, wenn Caesy heimlich einen Überraschungsbesuch geplant hätte ...Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 23. Juni 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932770