Hong Kong (ots/PRNewswire) -Govee, ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen, gibt heute die Verfügbarkeit neuer Ergänzung zu seinen Produktserien von Außenleuchten bekannt: Die Govee Updown-Außenwandleuchte (https://eu.govee.com/products/govee-outdoor-updown-wall-lights). Diese Leuchte vereint umfassendes dynamisches Licht, hervorragende Funktionalität und Smart-Home-Kompatibilität und schafft so eine beeindruckende Lichtstimmung auf Terrasse, Garten oder Balkon und verleiht Ihrer Freizeit eine besondere Atmosphäre.Dynamisches Licht für jede StimmungDie Govee Updown-Außenwandleuchte zeichnet sich durch das vielseitige und dynamische Licht aus. Mit vier verstellbaren Abschnitten zaubern diese Wandleuchten reichende Farben und dynamische 360 Grad-Lichteffekte in den Außenbereich. Die oberen und unteren Strahlen sind mit RGBWW-LEDs ausgestattet, während die linken und rechten Strahlen über RGBIC-LEDs verfügen und so beeindruckende 16 Millionen Farben und helles weißes Licht. Mit 64 voreingestellten Szenenmodi und 19 DIY-Modi können Benutzer für jeden Anlass die perfekte Beleuchtung erstellen. Ob gemütliche Abendstimmung auf der Terrasse, festliche Beleuchtung für Gartenpartys oder funktionale Ausleuchtung von Hauseingängen - die Uptown-Außenwandleuchte fügt sich perfekt in jeden Außenbereich ein.Helle, flexible und blendfreie AußenbeleuchtungMit einer Helligkeit von bis zu 1400 Lumen sorgt diese Leuchte für optimale Ausleuchtung von Flächen bis zu 10 Quadratmetern. Die einstellbare Farbtemperatur von 2.700 K bis 6.500 K erfüllt alle Beleuchtungsbedürfnisse - vom warmen, sanften Licht für einen entspannten Abend bis zum hellen Lichtstrahl, der den Außenbereich beim Grillen sicher hält. Die vertikale Wall-Washing-Optik vermeidet Blendung, sorgt für Sicherheit und schafft gleichzeitig eine angenehme und einladende Atmosphäre.Vorzügliche Verlässlichkeit im FreienUmgestaltet mit besonderem Fokus auf Langlebigkeit, zeichnet sich diese Leuchte durch ihre IP66-Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit aus, wodurch sie zuverlässige Leistung bei jedem Wetter - sei es Regen, Schnee oder intensives Sonnenlicht - gewährleistet. Dank dieser robusten Eigenschaften eignet sie sich perfekt als ganzjährige Wandleuchte, selbst für Häuser ohne schützende Dachtraufe oder exponierte Fassadenbereiche.Intelligente Steuerung für mehr Komfort und EffizienzDie Steuerung erfolgt über die Govee Home App, Alexa oder Google Assistant. Dank Matter-Unterstützung lässt sich die Leuchte nahtlos in das Smart Home System integrieren. Die Govee Home App bietet noch praktische Funktionen wie Timer und Automatisierung, sodass Sie Ihren Außenbereich nicht nur sicher beleuchten, sondern auch ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.VerfügbarkeitDie Govee Außenwandleuchte (2er-Set) ist jetzt bei Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-outdoor-updown-wall-lights) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F8B32Q5F) für 229,99 EUR verfügbar.Über GoveeSeit 2017 revolutioniert Govee smarte Wohnerlebnisse mit innovativen Beleuchtungslösungen. Von Settings für das Gaming bis hin zu Wohnräumen und Außenbereichen - die intelligenten Leuchten von Govee sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern bereichern alltägliche Momente mit personalisierten und ansprechenden Lichterlebnissen. Unter dem Motto "Das Leben ist bunt" hat sich Govee das Ziel gesetzt, Anwendern die Möglichkeit zu verschaffen, einen angenehmen und bereichernden intelligenten Lebensstil mit unseren Produkten zu schaffen. Mehr Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.