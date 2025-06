Die jüngsten geopolitischen Spannungen haben am Montag die Finanzmärkte spürbar bewegt: Nach US-Angriffen auf den Iran stieg der Dollar deutlich, da sich Anleger in "sichere Häfen" flüchteten. Gleichzeitig zog der Ölpreis an, was ein typisches Signal für Sorgen um die Stabilität der Energieversorgung in einer konfliktreichen Region ist. Die Eskalation im Nahen Osten verstärkte somit ...

