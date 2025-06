EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 6. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.06.2025 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 6. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 16. Juni 2025 bis einschließlich 20. Juni 2025 wurden insgesamt Stück 778.744 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 229.995 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 16.06.2025 XETR 75.000 67,3520 5.051.401,72 CEUX 65.000 67,3515 4.377.849,14 TQEX 5.000 67,3434 336.716,94 AQEU 5.000 67,3554 336.777,22 17.06.2025 XETR 94.860 66,6910 6.326.310,90 CEUX 68.000 66,7250 4.537.302,58 TQEX 5.000 66,7593 333.796,30 AQEU 6.000 66,7681 400.608,64 18.06.2025 XETR 76.414 66,2349 5.061.275,28 CEUX 67.633 66,2345 4.479.636,24 TQEX 10.000 66,2220 662.220,34 AQEU 13.644 66,2160 903.450,98 19.06.2025 XETR 43.573 66,0272 2.877.001,60 CEUX 29.041 66,0451 1.918.016,20 TQEX 7.957 66,0400 525.480,56 AQEU 7.617 66,0519 503.117,28 20.06.2025 XETR 110.378 66,2817 7.316.039,52 CEUX 64.635 66,2299 4.280.768,54 TQEX 10.000 66,2731 662.730,66 AQEU 13.992 66,2845 927.452,74 Gesamt 778.744 66,5404 51.817.953,38

Stammaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 16.06.2025 XETR 19.700 61,6491 1.214.486,35 CEUX 13.955 61,6631 860.508,50 TQEX 3.000 61,6761 185.028,15 AQEU 3.000 61,6323 184.897,00 17.06.2025 XETR 29.333 61,1963 1.795.071,90 CEUX 20.000 61,2088 1.224.175,35 TQEX 3.000 61,1841 183.552,25 AQEU 3.823 61,1774 233.881,10 18.06.2025 XETR 37.000 61,0354 2.258.308,35 CEUX 21.000 61,0323 1.281.677,80 TQEX 3.000 60,9657 182.897,05 AQEU 4.000 60,9654 243.861,70 19.06.2025 XETR 12.967 60,8634 789.215,60 CEUX 12.195 60,7679 741.065,05 TQEX 2.704 60,8371 164.503,45 AQEU 3.934 60,8134 239.239,90 20.06.2025 XETR 20.932 60,7732 1.272.104,45 CEUX 10.842 60,7916 659.102,35 TQEX 3.000 60,7808 182.342,40 AQEU 2.610 60,7643 158.594,70 Gesamt 229.995 61,1079 14.054.513,40

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 20. Juni 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.469.407 Vorzugsaktien und Stück 835.047 Stammaktien. Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF). Düsseldorf, 23. Juni 2025 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand



