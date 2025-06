Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 23. Juni 2025: Monumental Energy Corp. ("Monumental" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich, die erfolgreiche Aufwältigung und Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion im Erdöl- und Erdgasbohrloch Copper Moki-2 (CM-2) im Taranaki-Becken in Neuseeland zu melden.

Primäres Ziel der Aufwältigung von CM-2 war die Wiederherstellung der Erdöl- und Erdölbegleitgas-Produktion aus den Sanden von Mt. Messenger und die Beseitigung von Durchflussbehinderungen, die bei früheren Arbeiten festgestellt wurden. Außerdem umfasste das Programm die Durchbohrung und Prüfung bisher unerschlossener Kohlenwasserstoffzonen.

In CM-2 wurden drei neue Abschnitte durchbohrt, was voraussichtlich dazu beitragen wird, dass sich die Spülproduktionsraten und die Gesamtproduktion erheblich erhöhen. Die ersten Anzeichen bestätigen, dass die neue Pumpe wie erwartet funktioniert, wobei etwa 300 Barrel Sole - die zuvor zur Aufrechterhaltung des Drucks verwendet wurden - erfolgreich aus dem Bohrloch gepumpt wurden.

Die Aufwältigung von Copper Moki-1 (CM-1) wird voraussichtlich etwa 10 Tage in Anspruch nehmen. Im Erfolgsfall wird das Bohrloch zusammen mit CM-2 in die kontinuierliche Förderung überführt. Monumental Energy und NZEC erwarten aus beiden Bohrlöchern signifikante Spülproduktionsraten.

Zum Zeitpunkt des ursprünglichen Bohrprogramms in Copper Moki gab es in Neuseeland einen Gasüberschuss, sodass das Feld vom Gasnetz isoliert blieb. Heute ist das Feld vollständig in die Gasinfrastruktur integriert, was eine bedeutende Einnahmemöglichkeit darstellt, die zuvor nicht gegeben war.

CM-1 und CM-2 wurden ursprünglich nicht aufgrund von Problemen mit der Lagerstätte, sondern aufgrund mechanischer Probleme im Laufe der Zeit stillgelegt. Für die Wiederaufnahme der Produktion waren lediglich die üblichen Wartungsarbeiten und eine Aufrüstung der Anlagen erforderlich. Ende 2024 schloss Monumental Energy eine Vereinbarung mit NZEC ab, um die Bohrlöcher wieder in Betrieb zu nehmen, da NZEC seinen Schwerpunkt auf ein Geschäftsmodell für Gasspeicherung verlagerte. Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass Monumental Energy eine 25%ige Royalty auf die gesamte Öl- und Gasproduktion des Standorts Copper Moki erhält, sobald seine ursprüngliche Kapitaleinlage von 75 % vollständig zurückgezahlt ist.

Das im Taranaki-Becken geförderte Öl wird in der Regel mit einem leichten Abschlag zur Rohölsorte Brent (77,39 $ USD, Stand: 20. Juni) verkauft, während Erdgas mit einem Aufschlag verkauft wird, wobei die aktuellen Preise zwischen 11,00 $ USD und 15,00 $ USD pro MCF (tausend Kubikfuß) liegen - deutlich über dem Niveau des nordamerikanischen Marktes.

Die kumulativen Produktionsdaten, gemessen in Barrel Öläquivalent (BOE), werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Max Sali, Vice President of Corporate Development und Direktor, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Copper Moki-Bohrlöcher haben eine außergewöhnliche Reservoirleistung gezeigt, wobei die kumulative Produktion bisher bei nahezu einer Million Barrel Öl liegt. Es wird erwartet, dass die erfolgreiche Wiederherstellung von CM-2 - einschließlich der Perforation von drei neuen Abschnitten - die Produktionsleistung erheblich steigern wird. Wir gehen von hohen Spülvolumen und einer starken Wiederauffüllung des Reservoirs aus, was die Produktivität der Formation Mt. Messenger weiter bestätigt. Damit sind wir in der Lage, kurzfristig einen bedeutenden Cashflow zu erzielen und gleichzeitig das langfristige Wertangebot für unsere Aktionäre zu unterstützen.

Taranaki-Becken, Neuseeland: Copper Moki-2 in Produktion

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen und sauberen Energie, sowie auf Investitionen in Öl- und Gasprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt Wertpapiere von New Zealand Energy Corp. und hat mit New Zealand Energy Corp. eine Kaufoption und eine Lizenzvereinbarung für die Bohrungen Copper Moki abgeschlossen. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Cäsium-Lithium-Sole-Projekt Laguna in Chile und hält außerdem eine 2%ige Net Smelter Return Royalty auf den Anteil von Summit Nanotech an einer etwaigen zukünftigen Lithiumproduktion im Projekt Salar de Turi.

Für das Board of Directors,

/gez./ "Michelle DeCecco"

Michelle DeCecco, CEO

Kontaktinformationen:

Michelle DeCecco, Chief Executive Officer und Direktorin

E-Mail: michelle@monumental.energy

oder

Maximilian Sali, VP Corporate Development und Direktor

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem die Fertigstellung der Aufwältigungsarbeiten in den Bohrlöchern Copper Moki 1 und 2 und die erwarteten Ergebnisse, der voraussichtliche Zeitplan für die Fertigstellung der Aufwältigungsarbeiten in den Bohrlöchern Copper Moki 1 und 2 und die Aufnahme der Produktion in CM 1 & 2, potenzielle Öl- und Gastransaktionen sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte, seine Ziele und andere Angelegenheiten betreffen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie des Preises von Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die Nichtverfügbarkeit von Personal und Ausrüstung für die Arbeitsprogramme, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten), Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Ausrüstung oder Prozessen, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und aufrechtzuerhalten, Genehmigungen und Erlaubnisse, das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen oder aufrechtzuerhalten, Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten, der Preisrückgang bei Lithium, Cäsium und anderen Metallen, ein Rückgang der Öl- und Gaspreise, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) einzuholen und/oder aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80089Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80089&tr=1



