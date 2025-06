© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Wolfspeed stürzt in die Insolvenz, doch ein geplanter Schuldenabbau von 4,6 Milliarden Dollar soll den Weg für eine Rückkehr ebnen. Aktie fällt! Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Wolfspeed hat am Sonntag angekündigt, im Rahmen eines umfassenden Restrukturierungsplans Insolvenz nach Chapter 11 in den USA zu beantragen. Das Unternehmen will damit seine Kapitalstruktur sanieren und langfristig wieder auf Wachstumskurs kommen. Im Rahmen des Verfahrens hat Wolfspeed eine Vereinbarung mit seinen wichtigsten Gläubigern sowie der US-Tochter des japanischen Halbleiterriesen Renesas Electronics getroffen. Teil des Deals ist eine Reduzierung der Gesamtverschuldung um rund 70 Prozent, was einem …