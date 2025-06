Krypto News: Die erste DeFi-Lösung für Cardano ist da! Was steckt dahinter?

Bisher hatte sich das Cardano-Ökosystem im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) zurückgehalten. Dies soll sich jetzt ändern, denn sowohl Charles Hoskinson, Cardano-Gründer und CEO von Input Output Hongkong (IOHK) - sowie der IOHK-CTO Romain Pellerin - äußerten sich nun zu einem neuen Protokoll, das einen vollkommen neuen Ansatz zur Nutzung von Bitcoin liefern soll.

Das Besondere an diesem neuen Protokoll: Es soll die Konzeption des Wrapped-Bitcoin-Modells vollkommen verändern und setzt außerdem nicht länger auf Custodial-Wallets, sondern auf ein modernes Multi-Signatur-Protokoll (MuSig2). Wir verraten, was genau dahintersteckt und wie Nutzer davon profitieren können.

Verwahrer nicht länger vonnöten: Neues Cardano-Protokoll revolutioniert DeFi?

In seinem neuesten Tweet nimmt Charles Hoskinson Bezug auf eine Reihe von Tweets, die von Romain Pellerin veröffentlicht wurden. Hier erklärt er wortwörtlich "Willkommen zum ersten Bitcoin DeFi Protokoll, das für Cardano entwickelt wurde." und zeigt damit, dass ein neuer Meilenstein im Cardano-Ökosystem entstanden ist. Das Konzept hinter dem Cardinal-Protokoll funktioniert dabei grundsätzlich recht einfach: Nutzer können Bitcoin über sogenannte Unspeant Transaction Output (UTXO, zu Deutsch: unausgegebene Transaktionsausgaben) ihre Token verpacken und diese dann über verschiedene DeFi-Möglichkeiten zur Generation von Erträgen nutzen.

Dazu gehört unter anderem der Verleih dieser Wrapped-Bitcoins, aber auch das Staking und Ausleihen sind gängige DeFi-Möglichkeiten. Dabei werden die UTXO-Coins im Verhältnis von 1:1 gebunden und können dann eben als Token oder NFTs die Vermögenswerte darstellen und On-Chain über die Cardano-Blockchain versendet werden. Um die eingesetzten Bitcoins oder Ordinals wieder freizugeben, müssen diese UTXO-Token verbrannt werden.

1/ Introducing Cardinal Protocol



A new primitive for Bitcoin:

? Wrap any BTC UTXO

? Find DeFi yield with it: lending, staking, borrowing

? Trust-minimized (1-of-n honest operator)



We made history with the 1st cross-chain Ordinal wrap!



https://t.co/DKT10LsrwA - Romain Pellerin (@rom1_pellerin) June 9, 2025

Warum ist diese Methode jedoch so revolutionär und wie können Cardano-Nutzer davon profitieren? Einerseits spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle, denn der neue Prozess kann die UTXO kettenübergreifend prägen und somit entsteht keine Rückverpfändung, was wiederum die Sicherheit merklich erhöht. Hinzu kommt die Tatsache, dass Cardinal mit allen aktuellen non-fungible Anwendungen kombiniert werden kann. All dies sorgt dafür, dass Nutzer also sicher und ohne viel technisches Know-how ihre Bitcoin-Reserven einsetzen können, um so DeFi-Renditen zu erzielen, indem sie unter anderem Kredite vergeben.

Pellerin selbst erklärt in seinen Tweets, dass das System allerdings noch viel Spielraum für Weiterentwicklungen bietet. So schlägt er vor, dass Sicherheitsnachweise zum Beispiel über die Zero-Knowledge-Technologie generiert werden, was die Anonymität noch einmal erhöht und die Privatsphäre der Nutzer merklich verbessert.

