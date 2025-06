Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CH0012214059, Wertpapier-Name: HOLCIM LTD. NAM.SF2, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

23.06.2025 08:00:22 50 99,06

23.06.2025 08:03:34 60 97,50

23.06.2025 08:10:37 30 97,50

23.06.2025 08:12:54 2 97,50

Fair Value lt. Antragsteller: 55,30 EUR





