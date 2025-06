Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland lagen im Mai 1,2% niedriger als ein Jahr zuvor und 0,2% als im Vormonat, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im April habe die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat noch bei -0,9% gelegen. Hauptursächlich für den Rückgang seien niedrigere Energiepreise gewesen (y/y -6,7%; m/m -0,9%). Ebenfalls günstiger gewesen seien Vorleistungsgüter (y/y -0,2%; m/m -0,2%). Preisanstiege habe es dagegen bei Investitionsgütern (y/y +1,9%; m/m +0,1%), Verbrauchsgütern (y/y +3,6%; m/m +0,5%) und Gebrauchsgütern (y/y +1,6%; m/m +0,2%) gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...