Berlin (ots) -Impulse aus internationalen Märkten / Wachstumsfelder bieten großes Potenzial / Starke Präsenz zur LASER 2025 angekündigtDie deutsche Photonikindustrie zeigt sich im Vorfeld der internationalen Leitmesse LASER World of PHOTONICS vom 24. bis 27. Juni 2025 in München verhalten optimistisch. Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds rechnen die Hersteller in diesem Jahr mit einem leichten Umsatzwachstum von insgesamt 3 Prozent, getragen durch ein Plus im internationalen Geschäft von rund 5 Prozent. Im Inland wird mit einem Umsatzrückgang von etwa 4 Prozent gerechnet. Der Auftragseingang im ersten Tertial zeigt eine ähnliche Tendenz. Das ergab eine aktuelle Umfrage von PHOTONICS GERMANY, der Allianz zwischen dem Deutschen Industrieverband SPECTARIS und OptecNet Deutschland."Nach dem Dämpfer im Jahr 2024 stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Die Photonik bleibt eine Schlüsselbranche der industriellen Transformation - getragen von hoher Innovationskraft und wachstumsstarken Zukunftsfeldern wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Halbleiterfertigung", erklärt Maik Müller, Vorsitzender des Fachverbands Photonik bei SPECTARIS.Internationale Impulse geben ZuversichtNachdem der Gesamtumsatz der rund 1.000 Photonikunternehmen im Jahr 2024 um 3,4 Prozent auf 50 Milliarden Euro zurückging, zeigen die aktuellen Außenhandelszahlen für das erste Quartal 2025 einen positiven Trend: Die Exporte stiegen um 2,1 Prozent. Das Exportgeschäft bleibt damit ein zentraler Stabilitätsfaktor - die Exportquote erreichte 2024 einen Rekordwert von 76 Prozent und könnte in diesem Jahr auf fast 78 Prozent steigen. Obwohl die Nachfrage aus den USA und China zuletzt gedämpft war, wird bei beiden Ländern weiterhin ein großes Potenzial gesehen. Auch in anderen internationalen Märkten sind wieder verstärkt Wachstumsimpulse zu beobachten.Starke FuE-Quote als InnovationsmotorMit einer Forschungs- und Entwicklungsquote von nahezu zehn Prozent gehört die Photonik weiterhin zu den innovationsstärksten Branchen des Landes. Die Bundesregierung stuft die Photonik im Koalitionsvertrag als Schlüsseltechnologie mit hohem Transformationspotenzial ein - eine Einschätzung, die auch externe Analysen bestätigen. So zeigt ein aktuelles Ranking der FutureManagementGroup, dass die Photonik zu den wichtigsten Zukunftsbranchen Deutschlands zählt. Experten gehen davon aus, dass der Weltmarkt für Photonik in den kommenden Jahren jährlich um 6 Prozent oder mehr wachsen wird.LASER 2025: Bühne für Technologien von morgenEin besonderes Highlight erwartet die Branche in dieser Woche: Die LASER World of PHOTONICS in München wird erneut zur globalen Bühne für technologische Exzellenz und Innovationskraft. Die Unternehmen der Branche freuen sich auf den intensiven Austausch mit Partnern, Kunden und politischen Entscheidungsträgern."Die LASER ist für uns weit mehr als eine Messe - sie ist das Schaufenster in die Zukunft. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Monate und sind überzeugt, dass die Photonik ein zentraler Baustein für nachhaltigen technologischen Fortschritt bleibt", so Müller.Handelspolitische Rahmenbedingungen entscheidendTrotz der insgesamt positiven Aussichten beobachtet die Branche die geopolitischen Entwicklungen mit Sorge. Insbesondere die Spannungen zwischen den USA, China und der EU sowie die strategische Sicherung kritischer Lieferketten - etwa bei Seltenen Erden - bleiben zentrale Herausforderungen. SPECTARIS plädiert daher weiterhin für stabile und faire Rahmenbedingungen im internationalen Handel.Quellen: Mitgliederbefragungen von SPECTARIS und OptecNet Deutschland unter deutschen Herstellern von Photonik in den Befragungszeiträumen Januar/Februar 2025 und Mai/Juni 2025 mit rund 50 Teilnehmenden; Außenhandel: Statistisches Bundesamt/SPECTARISSPECTARIS ist der Deutsche Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik mit Sitz in Berlin. Der Verband vertritt rund 400 überwiegend exportorientierte, mittelständisch geprägte deutsche Unternehmen. Die vertretenen Branchen - Consumer Optics (Augenoptik, Fernoptik, Fototechnik), Photonik, Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und Labortechnik - erzielten im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 91 Milliarden Euro und beschäftigten rund 360.000 Menschen. Eine Studie (https://www.spectaris.de/verband/themen/zukunftsbranchen) der FutureManagementGroup zählt diese Felder zu den zehn chancenreichsten Zukunftsbranchen.Pressekontakt:Christof WeingärtnerLeiter Kommunikation / PressesprecherSPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e. V.Werderscher Markt 15 | 10117 BerlinT: +49 (0)30 41 40 21-66weingaertner@spectaris.de | www.spectaris.deOriginal-Content von: Industrieverband SPECTARIS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81954/6060612