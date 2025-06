Zum 50-jährigen Jubiläum des weltweit ersten Distributed Control Systems setzt CENTUM neue Maßstäbe für Sicherheit, Stabilität und autonome, nachhaltige Produktionsprozesse.

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) kündigt hiermit die Veröffentlichung des integrierten Produktionsleitsystems CENTUMTM VP der nächsten Generation, Release 7, an einem zentralen Produkt der OpreX Control and Safety System-Reihe. Dabei handelt es sich um die zehnte Generation der CENTUM-Serie. Ihre Einführung fällt mit dem 50. Jahrestag der Erstankündigung von CENTUM als weltweit erstem*¹ verteiltem Prozessleitsystem (DCS) am 19. Juni 1975 zusammen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602463616/de/

Entwicklungshintergrund

In den letzten Jahren kam es zu dynamischen Änderungen in den Lieferketten. Die Staaten haben angesichts des zunehmenden Umweltbewusstseins ihre entsprechenden Richtlinien verschärft. Durch den wachsenden Einsatz digitaler Technologien etwa bei der Nutzung erneuerbarer Energien oder der Datenanalyse in cloud-gestützten Umgebungen rückten Sicherheitsrisiken stärker in den Fokus.

Zudem wächst der Bedarf, bestehende materielle Anlagen weiterhin zu nutzen und gleichzeitig das Fachwissen erfahrener Bediener weiterzugeben. Auch die Arbeitsbelastung und der psychische Stress von Mitarbeitenden, die für den durchgängigen Betrieb von Systemen verantwortlich sind, sollen reduziert werden.

Die zunehmende Komplexität in der Industrie stellt das Management und die operativen Teams vor neue Herausforderungen. Sie müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und gleichzeitig eine Balance finden: zwischen stabiler Fertigung hochwertiger Produkte und der Notwendigkeit, Effizienz und Rentabilität zu steigern.

Das Konzept hinter CENTUM VP Release 7

Als Antwort auf diese Herausforderungen hat sich Yokogawa bei der Entwicklung von CENTUM VP Release 7 auf die Befähigung zum autonomen Betrieb*² konzentriert. Mit dem Leitsystem CENTUM unterstützt Yokogawa seine Kunden dabei, nachhaltiger zu wirtschaften. Dies geschieht durch eine höhere Energieeffizienz, beschleunigte Dekarbonisierung und eine sichere, geschützte Arbeitsumgebung.

Die CENTUM-Serie hebt sich seit ihrer Einführung durch ihre kontinuierliche Zuverlässigkeit, Stabilität und Durchgängigkeit ab. Hinzu kommen ein umfassendes Technik- und Servicenetz.

Auch künftig wird Yokogawa Innovation in drei zentralen Bereichen vorantreiben:

Erweiterter Umfang der Steuerung und Überwachung

Durch die sichere Zusammenführung verschiedenster, im ganzen Betrieb verteilter Daten können der Status des gesamten Betriebs überwacht und der Umfang des automatisierten Betriebs erweitert werden; das führt zu sichereren und besser geschützten Abläufen. Vorausschauende Prozesszustandsüberwachung

Prozessspezifische Ereignisse werden erkannt und Abweichungen frühzeitig prognostiziert. Das ermöglicht ein proaktives Eingreifen, stabilisiert Abläufe und verbessert die Energieeffizienz. Reduzierung der Belastung für das Betriebspersonal

Mit Hilfe von Erfahrungswissen und intelligenten Prognosen unterstützt das System die Entscheidungsfindung. Zusätzlich kann eine autonome KI-Steuerung*³ bestimmte Aufgaben übernehmen für eine langfristig stabile Anlagenführung bei geringerem Personalaufwand und weniger mentaler Belastung.

Release 7.01: Wichtige Neuerungen im Überblick

Der Schritt zu autonomen Betriebsprozessen erfordert den gezielten Einsatz von KI bei gleichzeitigem Fokus auf Sicherheit. Release 7.01 bildet hierfür die technologische Basis. Zu den zentralen Neuerungen gehören:

1. Erhöhte Sicherheit

Um datenbasierte Produktionsprozesse zuverlässig abzusichern, werden industrielle Sicherheits-Benchmarks berücksichtigt. Diese verstärken die Cybersicherheit der Komponenten der Steuerungssysteme und heben das Sicherheitsniveau des gesamten Systems an."

2. Erweiterung des Steuerungs- und Überwachungsumfangs mit CENTUM

Durch die Integration der OPC Unified Architecture (OPC UA) wurde der Steuer- und Überwachungsumfang von CENTUM deutlich erweitert. Dank dieser Anbindung lassen sich nun noch mehr Ausrüstungen und Geräte innerhalb des Werks über das System einbinden. OPC UA ist ein plattformunabhängiger Standard, der den reibungslosen Datenaustausch zwischen Geräten verschiedener Hersteller in der industriellen Automatisierung ermöglicht. Mit diesem Update wurde CENTUM erstmals auch um die Funktionen eines OPC UA-Clients ergänzt."

3. Erweiterte technische Fähigkeiten für Großprojekte

Um die betriebliche Optimierung durch die Integration verschiedener Systeme im Werk zu fördern, wurde eine neue Funktion ergänzt: Sie ermöglicht die Zusammenführung und Überprüfung mehrerer technischer Datenbanken, die mit CENTUM verknüpft sind. Diese Erweiterung unterstützt eine hochwertige und effiziente Projektierung und trägt dazu bei, neue Anlagen schneller in Betrieb zu nehmen sowie modernisierte Anlagen zügig wieder hochzufahren."

Mitsuhiro Yamamoto, Vice President und Leiter der Systems Business Division bei Yokogawa Electric, erklärt: "In dieser von VUCA*4 geprägten Zeit werden die Bedingungen für Produktionsstandorte und deren Verwaltung immer komplexer. Durch die Realisierung eines stabilen Betriebs und die Ausweitung des Autonomieumfangs wird das CENTUM VP Release 7 unseren Kunden dabei helfen, eine nachhaltigere Gesellschaft und ein stabiles geschäftliches Wachstum zu erreichen."

*¹ CENTUM wurde vom japanischen Nationalmuseum für Natur und Wissenschaft 2012 als weltweit erstes DCS anerkannt und als "Wichtiges technikgeschichtliches Material" ausgezeichnet. Diese Einschätzung wurde zudem mit dem 14. Preis für elektrische Technologien (Denki no Ishizue) bestätigt.

*² Yokogawa setzt sich für den Übergang von der industriellen Automatisierung zur industriellen Autonomie (IA2IA) ein und definiert industrielle Autonomie als einen Zustand, in dem Anlagen und Betriebsabläufe über Lern- und Anpassungsfähigkeiten verfügen, die Reaktionen mit minimaler menschlicher Interaktion ermöglichen und die Bediener in die Lage versetzen, übergeordnete Optimierungsaufgaben auszuführen. Autonome Abläufe sind in der letzten Stufe der industriellen Autonomie der Idealzustand, wo Abläufe durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch komplett autonom stattfinden.

*³ Die autonome Steuerungs-KI basiert auf dem "Factorial Kernel Dynamic Policy Programming"-Algorithmus (FKDPP) und wurde bereits erfolgreich in einem Chemiewerk eingesetzt. Für diese Anwendung wurde Yokogawa 2023 mit dem japanischen Premierministerpreis ausgezeichnet.

*4 VUCA steht für "Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity" also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit.

Wichtige Zielmärkte

Verschiedene Zweige der Prozessindustrie, u.a. Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl, Zellstoff und Papier, elektrischer Strom und Wasseraufbereitung

Anwendungen

Betriebliche Überwachung und automatische Steuerung von Anlagen und Fertigungsmaschinen

Weitere Informationen

CENTUM VP

https://www.yokogawa.com/solutions/products-and-services/control/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/

Website zum 50. Jubiläum von CENTUM

https://www.yokogawa.com/special/centum-50th/index.htm

Über CENTUM

CENTUM wurde am 19. Juni 1975 von Yokogawa Electric als weltweit erstes dezentrales Prozessleitsystem angekündigt. In diesem Jahr wird das 50-jährige Jubiläum begangen. Seit der Einführung wurden mehr als 30.000 Systeme in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt, die eine Vielzahl verschiedener Industriezweige unterstützen, u.a. Ölraffinerien, Petrochemie, Spezialchemie, Textilien, Stahl, Arzneimittel, Lebensmittel, Wasser, Strom und Gas. Die Entwicklung des Systems wurde ermöglicht durch die umfangreiche Erfahrung von Yokogawa bei der Bereitstellung sicherer und stabiler Steuerungstechnologien. Seit über 50 Jahren wird CENTUM als zentrales Anlagenbetriebssystem weiterentwickelt, das sich durch Zuverlässigkeit, Stabilität und Kontinuität auszeichnet. Durch die Verbesserung der Steuerungsfunktionen hat es eine bedeutende Rolle bei der Erweiterung der Produktfunktionalität, der Senkung des Energieverbrauchs und der Steigerung der Anlagenproduktivität gespielt. "Vertrauen" ist das zentrale Entwicklungsmotto von CENTUM, daher ist das System beim sicheren und geschützten industriellen Betrieb führend, gestützt auf das weltweite Servicenetz von Yokogawa.

Über OpreX

OpreX ist die umfassende Marke des Geschäftsbereichs industrielle Automation (IA) und Steuerung von Yokogawa. Der Name OpreX steht für überragende Technologien und Lösungen, die Yokogawa durch die Wertschöpfung zusammen mit seinen Kunden erschafft. Er umfasst das gesamte Portfolio der KI-Produkte, Leistungen und Lösungen von Yokogawa. Diese Marke beinhaltet die folgenden fünf Kategorien: OpreX Transformation, OpreX Control, OpreX Measurement, OpreX Execution und OpreX Lifecycle. Teil der Kategorie OpreX Control ist die Produktfamilie OpreX Control and Safety Systems, zu der CENTUM VP gehört. Mit seinen verschiedenen OpreX Steuerungslösungen ist Yokogawa in der Lage, für seine Kunden schnell Veränderungen umzusetzen, die zu einem Wandel in Bereichen wie Management und Betrieb führen. Yokogawa bietet damit eine äußerst zuverlässige Steuerungstechnologie, die hohe Effizienz, hohe Qualität sowie einen sicheren und stabilen Anlagenbetrieb gewährleistet.

Im Rahmen der Marke OpreX macht Yokogawa integrierte Lösungen verfügbar, die den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht werden und sie bei ihren Bestrebungen im Zusammenhang mit der Transformation und dem geschäftlichen Wachstums unterstützt.

Über Yokogawa

Yokogawa bietet in den Bereichen Messung, Steuerung und Information seinen Kunden in vielen Branchen, wie z.B. Energie, Chemie, Materialien, Arzneimittel und Lebensmittel, fortschrittliche Lösungen an. Yokogawa geht die Herausforderungen seiner Kunden im Hinblick auf die Optimierung der Produktion, Einrichtungen und Lieferketten mit dem Einsatz digitaler Technologien an, die einen Übergang zu autonomen Abläufen ermöglichen.

Yokogawa wurde 1915 in Tokio gegründet und arbeitet mit seinen über 17.000 Mitarbeitern im Rahmen eines globalen Netzwerks aus 128 Unternehmen in 62 Ländern auf eine nachhaltige Gesellschaft hin.

Für weitere Informationen dazu besuchen Sie bitte www.yokogawa.com

Die Namen von Unternehmen, Organisationen, Produkten, Dienstleistungen und Logos in diesem Dokument sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602463616/de/

Contacts:

Medienanfragen

Yokogawa Electric Corporation

PR Department, Integrated Communications Center, Corporate Administration Headquarters

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com