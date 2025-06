LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister David Lammy hat laut eigener Aussage seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi vor einem Angriff auf US-Truppen gewarnt. Es wäre ein "katastrophaler Fehler", als Reaktion auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen eine Militärbasis der Vereinigten Staaten in der Region anzugreifen, sagte Lammy der BBC. Auch Großbritannien habe Truppen vor Ort.

"Ich glaube, er hat das verstanden", sagte Lammy über das Gespräch, das am Sonntag stattfand. Niemand wolle eine weitere Eskalation sehen. Am Freitag war Lammy Teil der E3-Delegation, die in Genf mit Araghtschi über eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gesprochen hatte. Zwei Tage später flogen die USA die Angriffe auf die Atomanlagen des Iran./mj/DP/stw