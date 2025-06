Köln/Kassel (ots) -Am 28. Juni 2025 wird Kassel zum Schauplatz einer der größten und komplexesten Katastrophenschutzübungen des Jahres: Bei der ASB-Bundesübung 2025 trainieren mehr als 640 Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unter realitätsnahen Bedingungen den Ernstfall.In drei simulierten Szenarien - ein entgleister Zug am Hauptbahnhof, zwei gekenterte Kanadier auf der Fulda und ein Heißluftballonabsturz im Wald - proben Sanitätsdienste, technische Einheiten, Rettungshundestaffeln und Drohnenteams ein gemeinsames koordiniertes Vorgehen. Über 100 realistisch geschminkte Ehrenamtliche, die Verletzte darstellen, sorgen für authentische Einsatzbedingungen.Ziel der Übung ist es, Abläufe zu überprüfen, die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Einsatzmodulen zu stärken und die Einsatzfähigkeit in komplexen Lagen unter Beweis zu stellen. Die ASB-Bundesübung findet alle drei Jahre statt und zählt zu den bedeutendsten Ausbildungsmaßnahmen im Bereich Bevölkerungsschutz innerhalb des Verbandes.Medientermin am Vortag: Wasserrettungsübung auf der FuldaBereits am Freitag, 27. Juni 2025, um 16 Uhr führen ASB-Wasserrettungseinheiten auf der Fulda eine eigenständige Übung durch, die Bestandteil der Bundesübung ist. Unter der Autobahnbrücke wird ein Grillunfall simuliert.Pressebriefing: 15 bis 16 UhrOrt: Fulda-Ufer in Kassel, Damaschkestraße 55Gelegenheit für O-Töne, Bildaufnahmen & Hintergrundgespräche mit Einsatzkräften und dem ASB-Bundesvorsitzenden Knut Fleckenstein.Akkreditierung: per E-Mail an presse@asb.deHauptübung am 28. Juni: Einladung an MedienvertreterDatum: Samstag, 28. Juni 2025Ort: Messe Kassel, Halle 3, vor dem Einsatzleitwagen des ASB Kassel-Nordhessen, Zufahrt über Tor BPressebriefing: 8 bis 9 UhrAkkreditierung: per E-Mail an presse@asb.deVor Ort erwartet Sie eine realitätsnahe Großübung mit vielseitigen Einsatzlagen, umfangreicher Technik und beeindruckender logistischer Koordination. Journalist:innen haben die Möglichkeit, an verschiedenen Übungsschauplätzen zu fotografieren, zu filmen und mit Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen. Ein Medienbetreuungsteam steht zur Verfügung.Pressekontakt:Nadine KobersteinFachbereich Kommunikation und Public AffairsArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Telefon: 030/2325786-125Mobil: 0172/2973670E-Mail: presse@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/6060656