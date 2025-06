Steyr Motors schließt einen bis 2028 gültigen Rahmenvertrag mit Laborde Products aus Covington (Louisiana, USA) ab. Der Partner deckt den Vertrieb in den kontinentalen US-Bundesstaaten sowie in Puerto Rico, den US Virgin Islands und den Bahamas ab. Damit stärkt Steyr Motors seine Marktposition in Nordamerika. Erwartet wird aus dem Vertrag ...

