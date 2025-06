Linz (www.anleihencheck.de) - Die britische Wirtschaft hat immer noch mit Inflationssorgen und generell mit schwachem Wachstum zu kämpfen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Insbesondere die Inflation liege weiterhin bei 3,4%. Im Jahrestrend habe sich die Inflation in allen Bereichen auf einem weiterhin erhöhten Niveau stabilisiert und es scheine hinsichtlich der aktuellen Lage keine Kraft für signifikante Rückgänge zu geben. Insgesamt gehe die britische Wirtschaft in dieser Hinsicht gegen den resteuropäischen Trend. Sowohl die Entwicklung der Industrieproduktion wie auch der Einzelhandelsumsätze und im größeren Ausmaß das BIP würden gesamthaft rezessive Tendenzen zeigen. Das Vereinigte Königreich sei in einer sehr verletzlichen, wirtschaftlichen Situation. (23.06.2025/alc/a/a) ...

