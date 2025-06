© Foto: Matthias Balk - dpa

Trotz neuer Nato-Milliarden schwächeln Rheinmetall, Renk & Hensold vor dem Gipfel in Den Haag. Die Rüstungs-Rallye könnte an ihren eigenen Erwartungen scheitern, warnen Analysten. Downgrade!Zu Wochenbeginn geraten europäische Rüstungswerte ins Rutschen - und das trotz einer überraschenden Einigung der 32 Nato-Mitglieder auf deutlich höhere Verteidigungsausgaben. Kurz vor dem Gipfel in Den Haag stimmten die Staaten laut dpa im schriftlichen Verfahren einem neuen Zielwert zu: Künftig sollen jährlich mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für verteidigungsrelevante Ausgaben reserviert werden - ein massiver Sprung vom bisherigen Zwei-Prozent-Ziel. Doch die Euphorie an den …