Weinfelden (ots) -Excellence übergibt wieder den Kochlöffel - an grandiose Köchinnen und Köche, die auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei anheuern. Jetzt steht das komplette Line-up des Excellence Gourmetfestival '25. 38 Starchefs aus Nah und Fern bringen 580 Gault-Millau-Punkte und über 50 Michelin-Sterne an Bord. Geniesserinnen und Freunde des guten Geschmacks treffen sich ab 17. Oktober auf den Fine-Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg.Das komplette Line-up ist da! Alljährlich im Herbst geben sich am Excellence Gourmetfestival die Starchefs die Klinke in die Hand. Klassiker und Avantgardistinnen, Kochikonen und Ausnahmetalente. Diesmal sind es 38 Köchinnen und Köche, die Neues aus ihren kulinarischen Ideenschmieden präsentieren.Cuisine Suisse - ein kleines Land bringt Grosses auf den Tisch. "Was die Chefs in ihren Restaurants in der Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz austüfteln, hat Weltformat. Mit Stolz präsentieren wir unseren Gästen die Vielfalt der Schweizer Küche an unserem Festival", sagt Excellence-CEO und Festivalinitiator Stephan Frei. Die Basler Grandchefs Tanja Grandits und Peter Knogl und Heiko Nieder aus Zürich sind langjährige Protagonisten des Festivals. Aus Genf kommt Danny Khezzar - der Starkoch und Rapper wandelt mühelos zwischen den Welten. Gault Millaus Aufsteiger des Jahres, Fabrizio Zanetti aus St. Moritz und die Sato-Toffolon-Brüder aus Andermatt, sind ebenso an Bord wie die Entdeckung des Jahres, André Kneubühler aus Zermatt. Den Neustart von Mitja Birlo in Zürich feiert Gault Millau als Comeback des Jahres. Ein Mann mit Zukunft: Gilles Varone präsentiert als "Young Chef Award" und neuem Stern von Michelin seine neu interpretierte Wallis-Küche.Die Kochkultur Europas. Wie es gute Tradition ist am Excellence Gourmetfestival, schaut man auch in die internationalen Kochtöpfe. Aus Wien gastiert der 3-Sterne-Koch Heinz Reitbauer. Aus Berlin reist der charismatische Starkoch Tim Raue an. Gerhard Wieser präsentiert alpin-mediterrane Extraklasse aus Südtirol.Fabulous Four! Four-Hands-Formationen sorgten am Festival schon oft für spektakuläre Abende. Diesmal treten zum Vierhänder an: Florian Stolte aus der "Traube Tonbach" mit Stefan Heilemann (Widder, Zürich). Christian Kuchler (Taverne zum Schäfli, Wigoltingen) mit Hans Neuner, dem virtuosen "König der Meere" aus Portugal. Antonio Guida, der Maestro aus Mailand gilt in Italien als Superstar, kocht mit dem grössten Talent aus seiner "Squadra": Dario Moresco (Orsini im Mandarin Oriental, Zürich). Ein erprobtes Top-Duo kommt aus St. Gallen ans Festival: Sebastian Zier und Richard Schmidtkonz aus dem Einstein. Und zwei pensioniert-passionierte Ikonen der Schweizer Gastronomie kehren für ihre Fans nochmals zurück an den Excellence-Herd: Martin Dalsass und Franz Wiget."Seit Eva den Apfel ass, hängt viel vom Abendessen ab." Lord ByronGenuss à point. Fine Dining, ganz entspannt. Ein Dinner unter Genussmenschen gehört eindeutig zum Besten, was einem passieren kann. Was am Excellence Gourmetfestival passiert? Eine exquisite Fine-Dining-Gala, ein Fest der Lebensfreude, eine Hommage an die Kunst des Kochens. Die Ambiance? Stilvoll, und doch ganz entspannt. Grandiose Menüs, erlesene Weine und Gespräche mit den Starchefs, moderiert von prominenten Conférenciers. Und sonst? Gute Musik, Drinks in der Sky Lounge, Dancefloor und eine behagliche Nacht an Bord der Excellence-Luxusliner.Das Excellence Gourmetfestival '25 vom 17.10. - 25.11.25Grosse Kochkunst, grosse Weine, prominente Moderation, gute Live-Sounds und Dancefloor. 44 Events an Bord der eleganten Excellence-Flussliner - die Fine-Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg sind buchbar mit einer oder mehr Nächten ab CHF 355 auf excellence.ch/gfDas Festivalprogramm '25jetzt online anschauen oder bestellen excellence.ch/kataloge (https://www.excellence.ch/kataloge)- Impressionen und Festivalfilm (https://www.mittelthurgau.ch/koestliche-impressionen)- Onlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/flusswaerts-zum-genuss-point-das-excellence-gourmetfestival-25)- Download Bildmaterial (wetransfer) (https://we.tl/t-n6Qb4cGeIj)Bildmaterial, Informationen und Reisearrangements für Medienschaffende: T +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontakt:Stephan Frei, CEO Excellence Cruises,CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85Original-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100932778