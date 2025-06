Erfurt (ots) -Zu Ehren des Geburtstags des belgischen Comiczeichners Pierre Culliford feiern Fans jedes Jahr im Juni den Internationalen Schlumpftag. Mit der 3. Staffel geht das Chaos in Schlumpfhausen mit neuen Charakteren auch bei KiKA weiter. Sechs Premiere-Folgen von "Die Schlümpfe" (KiKA) werden am 28. Juni 2025 ab 12:55 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zu sehen sein. Die komplette Staffel zeigt KiKA im Herbst 2025."Die Schlümpfe" ist eine internationale Ko-Produktion von Peyo Productions, Belgien, mit dem französischen Sender TF1, den belgischen Sendern Ketnet und RTBF/OUFtivi und KiKA. Bei KiKA sind Tina Debertin und Stefan Pfäffle für "Die Schlümpfe" zuständig.Auch im "Tigerenten Club" (SWR) wird der internationale Schlumpftag gefeiert. Am 28. Juni 2025, um 10:45 Uhr, gibt es bei KiKA die große Tigerenten-Schlumpf-Party. Im Studio sind Moderator Johannes Zenglein und die vier Tigerenten-Reporter*innen Janne, Jule, Emilia und Karla und absolvieren gemeinsam Aktionen und Spiele rund um "Die Schlümpfe" (KiKA). Für die Redaktion zeichnen Karin Neumann und Nicolas Caspar vom SWR verantwortlich.Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) beleuchtet rund um den internationalen Schlumpftag die Synchronisation, Entstehung und interessante Details der erfolgreichen Serie auf kika.de/team-timster. Das KiKA-Medienmagazin ist eine Koproduktion mit rbb und NDR. Bei KiKA sind Steffi Warnatzsch-Abra und Anne Reichenbach zuständigPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6060883