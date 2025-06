Google kündigt eine neue Commerce Media Suite an. Die KI-gestützten Werbelösungen könnten das Zusammenspiel von Marken, Händlern und Plattformen deutlich verändern und neue Möglichkeiten zur datengetriebenen Kampagnensteuerung eröffnen. Lediglich ein kleiner, unscheinbarer Blogpost kündigt die Beta-Version an, doch was Google mit seiner neuen Commerce Media Suite da für Händler:innen und Markeninhaber:innen an den Start bringt, könnte einige Veränderungen ...

