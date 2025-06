EQS-News: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Research Update

CLINUVEL Update: CEO Comeback & US Expansion Drive: Vitiligo-Zulassung und M&A als Wachstumstreiber in Nordamerika



23.06.2025

Frankfurt am Main, 23. Juni 2025 - CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. (ASX: CUV; WKN: AOJEGY) setzt wichtige strategische Impulse für die nächste Wachstumsphase: Nach erfolgreicher Genesung kehrt CEO Dr. Philippe Wolgen an die operative Spitze des Unternehmens zurück und treibt die Expansion in den nordamerikanischen Markt konsequent voran. Mit der angestrebten Zulassung des Wirkstoffs SCENESSE® zur Behandlung von Vitiligo in den USA und Kanada wird ein potenzieller Quantensprung im Geschäftsmodell erwartet.

Gleichzeitig forciert CLINUVEL seine Präsenz in den Vereinigten Staaten durch gezielte M&A-Aktivitäten, um im weltweit wichtigsten Pharmamarkt rasch die kritische Größe zu erreichen. Aktuell sind bereits 104 von 120 Behandlungszentren für EPP-Patienten aktiv, die künftig auch für die Behandlung von Vitiligo-Patienten bereitstehen sollen.

"Die Rückkehr von Dr. Wolgen markiert einen Wendepunkt für CLINUVEL. Seine strategische Handschrift und die Kapitalstärke des Unternehmens schaffen die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und eine neue Marktposition in Nordamerika", so Thomas Schiessle, Analyst bei Parmantier & Cie. Research.

Mit einer robusten Bilanz, hoher Liquiditätsausstattung und einem defensiven Kerngeschäft (EPP-Behandlung) ist CLINUVEL bestens positioniert. Analysten von Parmantier & Cie. bestätigen das Kursziel von 22,00 AU$ und bekräftigen die Kaufempfehlung mit einem Kurspotenzial von +126% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Weitere positive Impulse könnten zeitnah von regulatorischer Seite in Europa kommen - insbesondere durch die geplante Ausweitung der SCENESSE®-Zulassung auf jugendliche EPP-Patienten sowie durch einheitliche Behandlungsempfehlungen der EMA.



