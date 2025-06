Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Inflation geht zurück, was die Zinsen in Schach halten dürfte. In diesem Umfeld halten europäische Anleihen Chancen bereit, so Marc Leemans, Fund Manager Fixed Income bei DPAM.DPAM sei optimistisch für die europäischen Kreditmärkte. Die Renditeaufschläge seien auf das Niveau vom Jahresbeginn zurückgegangen. Das schaffe ein interessantes Carry-Umfeld, mit attraktiven Renditen sowohl im Investment-Grade- als auch im Hochzinsbereich. Ein konservatives Portfolio aus Anleihen mit BB- und B-Ratings erziele immer noch eine Rendite von über 4,5%. ...

