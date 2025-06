Münster (ots) -Er allein tippte alle Gewinnzahlen richtig. Ein Spielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss knackte bei der Samstags-Ziehung (21. Juni) von LOTTO 6aus49 den Jackpot. Den Gewinn von rund 9 Millionen Euro hat er dank WestLotto-Karte schon bald auf dem Konto.Mit den Gewinnzahlen 7, 12, 16, 19, 30 und 36 sowie der passenden Superzahl 7 traf der Spielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Dafür erhält er nun über 9 Millionen EuroZusätzliche Gewinne dank SystemspielDer Millionen-Treffer aus NRW wurde mit einem Vollsystem 007 erzielt. Hiermit konnte der Lottospieler sieben anstelle von sechs Glückszahlen ankreuzen. Pro Feld zahlte er dafür nur 8,40 Euro, was sich im Falle dieses Volltreffers mehr als bezahlt macht: Durch das Systemspiel erzielte der Spielauftrag neben dem Treffer im ersten Rang mit sechs Richtigen und der Superzahl zudem noch 6-mal die Gewinnklasse 3 (5 Richtige und SZ), was in Summe einen zusätzlichen Gewinn von 39.066,00 Euro bedeutet. Somit erhält der Glückspilz eine Gesamtgewinnsumme von 9.046.897,00 Euro.Hochgewinn mit SUPER 6Auch ein weiterer WestLotto-Kunde darf sich über einen Hochgewinn freuen: Dank der Zusatzlotterie SUPER 6 erzielte der Spielteilnehmer aus dem Raum Oberhausen einen Gewinn von 100.000 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6060920