ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die von den USA Anfang April verkündeten Importzölle schienen die Flugaktivität des Dreamlifters nicht gestört zu haben, schrieb Gavin Parsons in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieses modifizierte Frachtflugzeug dient zum Transport von Komponenten für das Flugzeugmodell 787. Dreamlifter-Flüge haben dem Experten zufolge in der Vergangenheit eine enge Korrelation zu den Produktionsraten der 787-Modelle aufgewiesen./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 18:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

