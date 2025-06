PARIS, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der Premiere von Jetoptera auf der Paris Air Show 2025 freuen wir uns, den erfolgreichen Abschluss des ersten Tests des Triebwerks bekanntzugeben, das den J-500 antreiben wird, das 500-lb-VTOL-Cargo-Unmanned-Aircraft-System, das Jetoptera in Zusammenarbeit mit Eanan Al Samma für den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) entwickelt.

Der erste zu testende Motor (First Engine to Test, FETT) wurde in den Einrichtungen von VAN DER LEE Turbo Systems in Zaandam, Niederlande, evaluiert. Der 250-kW-Turbokompressor, das Herzstück des Fluidic Propulsive System, ist ein Zweistufenmotor mit einer Freilauf-Turbine, die mechanisch mit einem zweistufigen Axialkompressor gekoppelt ist, um die vom FPS benötigten Durchflussraten und Druckverhältnisse zu erzeugen. "Der FETT zeigte beim Betrieb im Turbofan-Modus einen sehr reibungslosen Start und eine sehr gute Bedienbarkeit. Der Motor wurde in dieser Konfiguration instrumentiert, um Druck und Temperatur sowie den erzeugten Schub zu überwachen. Der nächste Schritt umfasst die Leistungsmessung des Turbokompressors, gefolgt von der Integration mit dem FPS in die J-500-Flugzeugzelle", erklärt Dr. Andrei Evulet, CEO/CTO von Jetoptera, Inc.

Der J-500-Prototyp wurde speziell für den Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten und Nordafrika entwickelt und wird durch das FPS in die Lage versetzt, unbemannte Frachttransporte mit VTOL und dank des patentierten Antriebssystems mit unübertroffener Geschwindigkeit, geringer Geräuschentwicklung und Zuverlässigkeit durchzuführen. Die Modularität des FTC-250-Systems ermöglicht den Betrieb seiner Komponenten im Turbojet-, Turbofan- und FPS-Modus.

Jetoptera und Eanan Al Samma bedanken sich bei Parametric Solutions, Inc. und VAN DER LEE Turbo Systems für die entscheidende Unterstützung bei der Entwicklung und Fertigung der einzigartigen FTC-250-Architektur in Rekordzeit.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an Todd Newton todd@jetoptera.com.

Jetoptera, Inc. https://www.jetoptera.com

Facebook: https://www.facebook.com/Jetoptera/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jetoptera/posts/?feedView=all

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd349ff9-08de-40f2-bf9f-00550debd034