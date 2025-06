Tübingen (ots) -Mundtrockenheit, Brennen im Mund, Reizungen und Mundgeruch: Was viele Frauen im mittleren Lebensalter belastet, wird oft nicht mit hormonellen Veränderungen in Verbindung gebracht - und bleibt daher unbehandelt. Die Cumdente GmbH macht auf dieses häufig übersehene Problem aufmerksam und bietet mit ApaCare OraLactin Liquid eine neuartige Lösung für die tägliche Mundpflege - mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und mikrobiomfreundlichen Probiotika.Erstmals werden dabei Hyaluronsäure, Mikrobiomschutz und orale Probiotika in einem Pflegeansatz kombiniert - speziell abgestimmt auf die Herausforderungen in der hormonellen Umstellungsphase.Über 4 Millionen Frauen im DACH-Raum betroffen - viele ohne DiagnoseIn Deutschland, Österreich und der Schweiz leben rund 10 Millionen Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren - der sensiblen Phase hormoneller Umstellung während der Peri- und Postmenopause. Studien zeigen: 30-40 % von ihnen leiden unter chronischer Mundtrockenheit (Xerostomie), häufig begleitet von Brennen, Geschmacksstörungen, Schleimhautreizungen und Mundgeruch."Die hormonelle Veränderung beeinflusst nicht nur Haut und Schleimhäute, sondern auch die Speicheldrüsen und das orale Mikrobiom", erklärt Dr. Rainer Hahn, Universitäts-Professor für Präventive Zahnheilkunde und Gründer der Cumdente GmbH. "Sinkende Östrogenspiegel reduzieren die Speichelmenge, die Schleimhaut wird anfälliger - und viele Patientinnen klagen über eine völlig veränderte Mundwahrnehmung."Doppelte Wirkung: Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit - Probiotika beruhigen die SchleimhautApaCare OraLactin Liquid ist eine neu entwickelte, alkoholfreie Pflegelösung zur täglichen Anwendung.Zwei wissenschaftlich fundierte Wirkmechanismen machen den Unterschied:- Hochmolekulare Hyaluronsäure legt sich wie ein feiner Schutzfilm über die Schleimhaut, bindet Feuchtigkeit und lindert Spannungsgefühl - ohne Austrocknung oder Brennen.- Orale Probiotika (u. a. Lactobacillus salivarius) fördern die natürliche Besiedlung mit gesundheitsfördernden Keimen, stabilisieren das orale Mikrobiom und können brennende, gereizte Schleimhaut spürbar beruhigen.Diese einzigartige Kombination ist besonders hilfreich für Frauen mit hormonell bedingter Mundtrockenheit, die häufig auch unter Schlafstörungen, Hitzewallungen oder stressbedingter Immunsuppression leiden. Sie kann spürbar zur Steigerung des oralen Wohlbefindens beitragen - sanft, hormonfrei und mikrobiomfreundlich.Verfügbarkeit - auch in Drogerien und im Online-HandelApaCare OraLactin Liquid ist rezeptfrei in Apotheken, über ausgewählte Zahnarztpraxen sowie im Online-Fachhandel und in vielen Drogeriemärkten erhältlich.Die Anwendung erfolgt 2× täglich mit je 10 ml unverdünntem Liquid. Das Produkt ist frei von Alkohol, Chlorhexidin und reizenden Schaumbildnern.Die Cumdente GmbH setzt mit dieser Entwicklung einen neuen Akzent in der zahnmedizinisch unterstützten Frauengesundheit - genau dort, wo hormonelle Veränderungen sicht- und spürbar werden, aber bisher kaum beachtet wurden.Pressekontakt:Cumdente GmbHPresse- und Öffentlichkeitsarbeitmarketing@cumdente.de+49 7071 9755721www.apacare.deOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097902/100932780