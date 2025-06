ETF oder klassischer Investmentfonds - das ist hier die Frage!

Nachdem wir uns in den letzten Beiträgen mit dem Einstieg ins Investieren, Sparplänen und Einmalanlagen beschäftigt haben, schauen wir uns heute zwei beliebte Anlageformen genauer an: ETFs und aktiv gemanagte Investmentfonds. Beide bieten dir die Möglichkeit, dein Geld breit gestreut anzulegen - aber sie funktionieren unterschiedlich.

Was ist ein ETF?

ETF steht für Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Fonds. Ein ETF bildet einen bestimmten Index nach - zum Beispiel den DAX oder den MSCI World. Das bedeutet: Der ETF investiert automatisch in alle Aktien, die in diesem Index enthalten sind, und zwar in der gleichen Gewichtung.

Merkmale von ETFs:

Passives Management : Der ETF wird nicht aktiv von einem Fondsmanager gesteuert, sondern folgt einfach einem Index.

: Der ETF wird nicht aktiv von einem Fondsmanager gesteuert, sondern folgt einfach einem Index. Geringe Kosten : Da kein aktives Management nötig ist, sind die Gebühren (sogenannte TER - Total Expense Ratio) meist sehr niedrig.

: Da kein aktives Management nötig ist, sind die Gebühren (sogenannte TER - Total Expense Ratio) meist sehr niedrig. Transparenz : Du kannst jederzeit nachvollziehen, in welche Werte der ETF investiert ist.

: Du kannst jederzeit nachvollziehen, in welche Werte der ETF investiert ist. Flexibilität: ETFs können wie Aktien an der Börse gehandelt werden - du kannst sie also jederzeit kaufen oder verkaufen.

Für wen sind ETFs geeignet?

ETFs sind ideal für Anleger, die langfristig investieren wollen, auf breite Streuung setzen und dabei möglichst geringe Kosten haben möchten. Besonders für Einsteiger sind sie eine einfache Möglichkeit, am Aktienmarkt teilzuhaben.

Was ist ein aktiv gemanagter Fonds?

Ein aktiv gemanagter Investmentfonds wird von einem Fondsmanager oder einem Team verwaltet. Diese Experten analysieren Märkte, Unternehmen und Trends, um gezielt in Wertpapiere zu investieren, die sie für besonders aussichtsreich halten. Die Fonds können dabei nach den Anlageklassen, in die sie investieren, unterschieden werden: Während Aktienfonds überwiegend in Aktien und Rentenfonds schwerpunktmäßig in Anleihen (Staats- oder Unternehmensanleihen) investieren, kombinieren Mischfonds die Anlage in Aktien, Anleihen und andere Vermögenswerte. Weitere gängige Fondstypen sind Geldmarktfonds, die in sehr kurzfristige, risikoarme Anlagen investieren, oder Immobilienfonds, die die Gelder direkt oder indirekt in Immobilien anlegen.

Merkmale aktiv gemanagter Fonds:

Aktives Management : Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Auswahl besser abzuschneiden als der jeweilige Referenzmarkt, die sog. Benchmark (z. B. besser als der DAX).

: Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Auswahl besser abzuschneiden als der jeweilige Referenzmarkt, die sog. Benchmark (z. B. besser als der DAX). Kosten : Für das aktive Management fallen Gebühren an.

: Für das aktive Management fallen Gebühren an. Chancen auf Überrendite: Wenn der Fondsmanager gute Entscheidungen trifft, kann der Fonds besser performen als der jeweilige Vergleichsmarkt-/Index.

Für wen sind aktiv gemanagte Fonds geeignet?

Diese Fonds können für Anleger interessant sein, die auf die Expertise von Fondsmanagern vertrauen und bereit sind, dafür entsprechende Gebühren zu zahlen - in der Hoffnung auf eine bessere Rendite. Ebenso ist die große Auswahl an Themen-/Branchen-oder Länderinvestments interessant. Auch die breite Streuung über verschiedene Anlageklassen (z.B. Anleihen, Aktien oder eine Mischung aus unterschiedlichen Anlageklassen) hinweg ist von Vorteil.

Fazit

Wenn du gerade erst mit dem Investieren beginnst, bieten ETFs eine einfache, kostengünstige und transparente Möglichkeit, dein Geld breit gestreut anzulegen. Aktiv gemanagte Fonds können eine gute Ergänzung im Portfolio sein.

Am Ende hängt die Entscheidung von deinen Zielen, deiner Risikobereitschaft und deinem Interesse an den Märkten ab. Wichtig ist: Du musst dich mit deiner Anlage wohlfühlen.

Vielleicht kommen aber auch Einzelaktien oder sogar strukturierte Anlageprodukte in Frage? Mehr dazu im nächsten Beitrag.