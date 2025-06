Straßburg (ots) -Irans heimliche Herrscher - Die RevolutionsgardenAm Dienstag, 1. Juli um 20.15 Uhr auf ARTE und arte.tv(die ursprünglich geplante Doku "Die Nuklearfalle - Putins Deals mit dem Westen" läuft nun am 15. Juli um 20.15 auf ARTE und arte.tv)2-teilige Dokumentation von Julie Lerat und Armin ArefiARTE France, PROGRAM 33Frankreich 2025, 2x51 Min.ErstausstrahlungAls Architekten und Pfeiler der iranischen Diktatur hat es die Revolutionsgarde geschafft, alle Macht an sich zu reißen. Während die israelischen Bombenangriffe vom 13. Juni eine Front des offenen Krieges zwischen Teheran und Tel Aviv eröffnet haben und die US-Armee die iranischen Atomanlagen bombardiert, enthüllt diese Dokumentation die Macht einer weit verzweigten Organisation, die das Schicksal des Iran in ihren Händen hält.> 20.15: Der Staat im Staat (1/2)Die erste Folge zeigt anhand des Kampfes von Richard Ratcliffe für die Freilassung seiner Frau und am tragischen Schicksal des Oppositionellen Ruhollah Zam, wie die Revolutionsgarde zu einem Staat im Staat werden konnte.> 21.05: Macht und Manipulation (2/2)Die zweite Folge handelt von der Verhaftung von Ruhollah Zam im Irak und von der Freilassung der iranisch-britischen Journalistin Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Dabei wird deutlich, wie die Revolutionsgarde internationale Sanktionen umgeht und ihren Einfluss im Nahen Osten stärkt. Doch zu welchem Preis?>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027057/)Anschließend um 22.00 auf ARTE und ab sofort auf arte.tv:Im Innern des Mossad - Israels Agenten erzählenDokumentarfilm von Duki DrorWDR/ARTE, Gebrueder Beetz FilmproduktionDeutschland 2025, 92 Min.ErstausstrahlungIsraels Mossad gilt als bestinformierter Geheimdienst der Welt - auch die jüngsten Angriffe auf den Iran samt Präzisionsschlägen hat er mit vorbereitet. Der operative Arm der israelischen Regierung wurde vor allem als Organisation gegründet, um Juden in aller Welt zu schützen. In dem Dokumentarfilm treten erstmals hochrangige Agenten des Geheimdienstes vor die Kamera.>> Auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/062911-000-F/im-innern-des-mossad/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6061021