Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz FED-Zinsentscheid und Sorgen um einen Kriegseintritt der USA im Iran hielten sich die Bewegungen an den internationalen Kapitalmärkten in der letzten Woche in engen Grenzen, so die Analysten der DekaBank.Zwar habe sich der FED-Stab wegen der Zoll-Unsicherheit gezwungen gesehen, seine Konjunkturprognosen nach unten und die Inflationsvorhersagen nach oben anzupassen, doch bleibe Abwarten an der Zinsfront das Gebot der Stunde, und die Markterwartungen an die FED seien nur minimal verändert worden. Auch die Erwartungen an die EZB hätten sich stabil gehalten. Hier sei weiterhin lediglich ein weiterer Zinsschritt um 25 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist (1,75%). Bundesanleihen hätten gegenüber anderen Euro-Governments leicht outperformen können. High Yield-Bonds hätten hingegen unter der etwas erhöhten Risikowahrnehmung gelitten. (Märkte im Fokus vom 23.06.2025) (23.06.2025/alc/a/a) ...

