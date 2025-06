Köln (www.fondscheck.de) - Mit Till Arens (46) verstärkt Ampega ab dem 01. Juli 2025 das Wholesale-Team um einen erfahrenen Sales Manager, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Arens berichtet an David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...