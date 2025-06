- Der Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) der Provinz Ontario fördert Rock Tech Lithium mit 388.074 CAD für die Weiterentwicklung innovativer Sortiertechnologien für Lithium-Erze.

- In Zusammenarbeit mit der Queen's University und Stark Technologies soll die Rückgewinnung von Lithium aus niedriggradigen Spodumen-Zonen im Georgia Lake Projekt verbessert und die Ressourcenausbeute gesteigert werden.

- Das Projekt unterstützt eine nachhaltige Lithiumproduktion und Investitionen im Einklang mit der kritischen Rohstoffstrategie der Provinz Ontario.

Toronto, ON - 23. Juni 2025 - Das börsennotierte Unternehmen Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich bekanntzugeben, eine Förderung in Höhe von 388.074 CAD aus dem Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) der Provinz Ontario zu erhalten. Die Mittel dienen der Entwicklung innovativer Sortiertechnologien für niedriggradige Spodumen-Erze am Georgia Lake Projekt in Zusammenarbeit mit der Queen's University und Stark Technologies. Ziel ist es, die Ressourcenausbeute zu steigern und die Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit der Lithiumproduktion in Kanada zu verbessern.

Das geförderte Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung und Erprobung eines energieeffizienten Sortierverfahrens, dass eine Lithium-Ausbeute von 80 % aus niedriggradigen Erzen (0,3-0,5 % Li2O) ermöglichen soll - Erze, die bislang als unwirtschaftlich galten. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Lithiumproduktion in Kanada zu steigern und damit die Rohstoffstrategie der Provinz sowie den Übergang zu nachhaltiger Energie direkt zu unterstützen.

"Wir sind stolz auf die Unterstützung der Regierung von Ontario durch den Critical Minerals Innovation Fund" erklärt Mirco Wojnarowicz, Chief Executive Officer von Rock Tech. "Dieses Projekt vereint Wissenschaft, Technologie und Industrie, um eine der zentralen Herausforderungen der Lithiumproduktion zu lösen: die Nutzung von niedriggradigen Ressourcen. Das ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Entwicklung kritischer Rohstoffe in Ontario."

Wichtige Ziele des Projekts

- Entwicklung und Prototyping eines innovativen, energieeffizienten Sortierverfahrens

- Erreichen einer Lithium-Ausbeute von 80 % aus niedriggradigen Spodumen-Erzen

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Technologieanbietern und Industrie

- Unterstützung der Kommerzialisierung und weiterer Investitionen in Ontarios Lithiumsektor

"Ontario übernimmt eine Vorreiterrolle bei kritischen Mineralien - und der Critical Minerals Innovation Fund treibt diese Entwicklung voran, erklärt Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau in Ontario. "Das Projekt mit Rock Tech, der Queen's University und Stark Technologies ist ein Paradebeispiel für kluge Zusammenarbeit, die Wertschöpfungsketten stärkt, Arbeitsplätze schafft und den Fortschritt in der nachhaltigen Energieversorgung vorantreibt. So setzen wir Maßstäbe, so sichern wir unseren Erfolg - und so schaffen wir ein stärkeres Ontario für kommende Generationen."

Die Forschung findet an der Queen's University statt, während Stark Technologies die technische Expertise und Sortiertechnologie beisteuert. Rock Tech stellt das Erzmaterial bereit, überwacht den Projektfortschritt und begleitet die Kommerzialisierung.

"Das Critical Minerals Processing Lab freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rock Tech Lithium, um das Georgia Lake Projekt weiterzuentwickeln, erklärt Prof. Dr. Charlotte Gibson, Assistenzprofessorin und stellvertretende Leiterin des Robert M. Buchan Department of Mining an der Queen's University. "Wir freuen uns darauf, unsere bestehende Partnerschaft weiter zu stärken und durch die Verbindung von Grundlagen- und angewandter Forschung die industrielle Verarbeitung von niedriggradigen Lithiumerzen zu verbessern."

Dieses Projekt zeigt beispielhaft, wie öffentlich-private Partnerschaften Innovationen und nachhaltige Wertschöpfung in der Energielieferkette von Ontario und ganz Kanada vorantreiben können.

Überarbeitete Explorationsvereinbarung mit First Nations

Zusätzlich gibt Rock Tech bekannt, dass eine überarbeitete Explorationsvereinbarung mit den First Nations Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Red Rock Indian Band und Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek geschlossen wurde. Diese regelt die Zusammenarbeit und Konsultation im Rahmen der Explorationsaktivitäten am Georgia Lake Projekt.

Im Rahmen der Vereinbarung werden den First Nations insgesamt 1.000.000 Warrants (je 250.000 pro Gruppe) gewährt. Jeder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie von Rock Tech zu einem Ausübungspreis, der dem Schlusskurs am Tag der Gewährung an der TSX Venture Exchange entspricht. Die Warrants sind fünf Jahre lang ausübbar. Gleichzeitig werden 750.000 zuvor zugesagte Warrants (Pressemitteilung vom 12. Januar 2022) storniert.

Die Ausgabe der Warrants steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Wissenschaftliche und technische Hinweise

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Mitteilung wurden von Cameron Andrews, P.Eng, General Manager Georgia Lake Project, geprüft und freigegeben. Er ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 410.000 Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Unternehmens gewährt hat.?Alle Optionen wurden in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt. 260.000 der Optionen wurden an Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens ausgegeben.?Die Optionen wurden zu einem Ausübungspreis von $1,00 gewährt. Die Optionen werden sofort unverfallbar und können während einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 19. Juni 2030 ausgeübt werden.

