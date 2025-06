Vom Kursabsturz zur Rendite-Rakete: Der BÖRSE ONLINE Reversal Index bündelt zehn gefallene Börsenstars mit Comeback-Potenzial - und hat sich innerhalb eines Jahres fast verdreifacht. Warum Palantir & Co. jetzt wieder durchstarten und wie Anleger clever vom Turnaround profitieren können. Kursstürze? Chancen! Wer an der Börse nicht nur das Jetzt, sondern das Potenzial von morgen bewertet, weiß: Der wahre Reiz liegt oft in Aktien, die bereits durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...