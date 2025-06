Hamburg (ots) -Die packende Doku-Reihe über die Arbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee wird fortgesetzt: Der NDR und Radio Bremen haben die Produktion von sechs neuen Folgen über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) beauftragt. Diese zweite Staffel von "Die Seenotretter" soll bereits im kommenden Jahr in der ARD-Mediathek abrufbar sein.Seit dem Start der Kieler Woche werden neben in der Reihe schon bekannten DGzRS-Stationen unter anderem die Freiwilligen-Station Schilksee und die Station Laboe bei ihren spannenden Einsätzen begleitet. Videojournalist*innen (VJs) und fest installierte Kameras (GoPros) sorgen erneut für intensive und unmittelbare Eindrücke von den Einsätzen auf See. Erstmals wird auch in der von der DGzRS betriebenen deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gedreht. Diese koordiniert alle Einsätze auf Nord- und Ostsee.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Mit dieser Serie erzählen wir nicht nur spannende Geschichten von Mut und Einsatzbereitschaft - wir machen sichtbar, wie wichtig und unverzichtbar die Arbeit der Seenotretter für unsere Gesellschaft ist. Ein norddeutsches Format mit Herz, Relevanz und Tiefgang."Jan Weyrauch, Radio Bremen Programmdirektor: "Die Arbeit der DGzRS verdient größte Anerkennung. Sie ist nicht nur beeindruckend, sondern auch lebenswichtig. Dass wir diese Einsätze in einer zweiten Staffel weiter begleiten und sichtbar machen können, freut uns sehr."Die 1. Staffel gab authentische Einblicke in die lebensrettende Arbeit der Seenotretter und dokumentierte eindrucksvolle Einsätze wie bei einer schweren Kollision zweier Frachter in der Nordsee. Dabei begleiteten zwei VJs die Seenotretter der Stationen Deutsche Bucht/Helgoland und Cuxhaven. Außerdem waren beide Seenotrettungskreuzer mit zahlreichen GoPro-Spezialkameras und die Besatzung mit Bodycams ausgestattet, die unmittelbare Perspektiven ermöglichten.Produziert werden die neuen Folgen erneut von der Bremer Produktionsfirma Kinescope Film, gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.Die ersten zehn Folgen von "Die Seenotretter" sind in der ARD Mediathek zu sehen unter https://ots.de/8vYGIIPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6061123